С 1 декабря среднеотпускной тариф на эту услугу котельной ИП "БМК Береке" составляет 5 185,5 тенге за 1 Гкал, для населения - 5 019,03 тенге без НДС. Котельная снабжает отоплением одноимённый микрорайон. До 1 декабря тариф составлял 5 027,56 тенге за 1 Гкал, для населения - 4 868,12 тенге без НДС.

Для сравнения - у государственной КТЭК средний тариф за 1 Гкал - 4 846 тенге. Как объясняют в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области (КРЕМ), такая цена ГКП обсловлена большим количеством потребителей

Блочно-модульная котельная мкрн-на Береке / фото из архива "НГ"

ИП "БМК Береке" запрашивало у департамента КРЕМ рост цены на 26,5% - до 6 364,1 тенге за 1 Гкал.

- Объясняли необходимостью закупки сырья и материалов, газа, повышения заработных плат, выплаты амортизационных начислений, ремонтом тепловых сетей, - пояснил "НГ" заместитель руководителя ДКРЕМ Илияс ЕЛЕМИСОВ. - Также указывали, что хотят заложить себе и прибыль. "БМК Береке" закупает газ у QazaqGaz Aimaq, воду для подпитки системы закупает у ГКП "Костанай-Су", покупает электроэнергию у ТОО "КЭЦ". Чтобы убытки не понести, обратились с заявкой на повышение тарифа.

Однако ДКРЕМ разрешил повышение только до 5 185,5 тенге - на 3,1%.

- При рассмотрении заявки департамент КРЕМ учитывал только те затраты, которые "БМК Береке" понесло за 4 квартала до заявки, то есть за год. Помимо этого, из доходной части предприятия исключён необоснованно полученный доход в размере 16,7 млн. тенге, - сообщили в ведомстве

В начале ноября в микрорайоне отключили подачу телпа от двух из четырёх котлов в связи с задолжностью частной котельной перед QazaqGaz Aimaq. Она возникла из-за долгов населения перед "БМК Береке". Могло ли ИП собрать долги, а постовщик газа - перекрыть котлы до наступления холодов? Вопрос обеим организациям задал аким города Марат Жундубаев на аппаратном совещании 12 ноября. И пообещал взять частные котельные на баланс акимата, если их владельцы не будут справляться с поставкой тепла.