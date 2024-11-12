В частности, ситуацию в микрорайоне Береке. Там в котельной на днях газовики опечатали два из четырех котлов. Из-за долгов. Подобное уже случалось в апреле прошлого года. И тогда, и сейчас на ситуацию вынужденно отреагировал акимат.

БМК в мкр-не Береке / Фото из архива "НГ"

В Костанае работают три частных котельных. Они обслуживают 31 многоэтажный дом, или 4 163 потребителей. На днях газоснабжающая организация ввела ограничения на работу двух котлов у ИП «БМК «Береке», который обслуживает 11 домов (2 284 потребителя). После вмешательства акимата нормативную подачу тепла восстановили.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Обращаюсь к руководителям БМК, - сказал сегодня, 12 ноября на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - вы в свое время взяли эти объекты. Там, по сути дела, нас нет. Вы все заявляете, что вы убыточны, несете потери, не можете договориться с газоснабжающей организацией. По БМК в «Береке» говорите, что есть долги населения. Они и в прошлом году были. Мы находили средства, чтобы разрешить ситуацию. То есть, имеет место риск, что больше 2 000 потребителей в какой-то момент могут остаться без тепла. Вы представляете эту проблему? Второй год подряд вы в отопительный сезон нас перед ней ставите. У меня вопрос - а почему летом не занимались сбором долгов с населения. И к филиалу “Qazaqgaz aimaq” тот же вопрос - почему вы раньше не блокировали им котлы? Почему в судах не были? Конечно, все должны платить за тепло, но надо заниматься этим, вести претензионную работу. Вон КТЭК закидала должников повестками в суд. И эффект есть - возврат денег пошел.

Жундубаев отметил, что город готов забрать БМК у частных предпринимателей. Но речь не идет о приобретении, как кто-то из них предлагает.

- Только безвозмездно, - заявил аким, - и чтобы вы передали на баланс нам свое хозяйство в полном порядке.

В ближайшее время он планирует побывать в этих котельных, затем более предметно обсудить ситуацию с предпринимателями.