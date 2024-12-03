На экстренном брифинге в правительстве министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал о влиянии курса тенге на стоимость жилья, передает inbusiness.kz. По его словам, всеми стройматериалами необходимыми для возведения коробки зданий Казахстан обеспечивает себя.

"На рынке жилья, возможно, будет изменение цен из-за того, что будет расти цена на импортируемые стройматериалы - этого не исключаем. Но в то же время хочу сказать, что мы контролируем вопросы социального жилья - все, что касается продуктов Отбасы банка, социальной аренды, кредитного так называемого жилья, которое финансирует Казахстанская жилищная компания, мы там можем регулировать предельные цены на один квадратный метр. Поэтому здесь, я думаю, ситуация будет под контролем", - сказал он.

Что касается рыночного жилья, разных категорий - бизнес жилья, элитный или люкс класса, то там уже, по его словам, рынок будет сам определять, цену.

"Я думаю, наши строительные компании за эти годы научились маркетингу, умеют продавать, предлагают тоже разные схемы. Я думаю, продавец и клиент, как говорится, найдут друг друга. Здесь вопрос будет чисто в зависимости от покупательской способности той или иной категории населения", - пояснил министр.

Он добавил, что в Казахстане есть проблемы со стройматериалами необходимыми для внутренней отделки зданий. Но в связи с этим, по его словам, министерству промышленности и строительства было поручено разработать специальную программу по развитию строительной отрасли именно по отделочным материалам в Казахстане, чтобы быстрее уйти от импортозависимости.

Напомним, кур доллара к тенге превысил 500 тенге 19 ноября. В Костанае его тогда продавали по 501 тенге. На бирже доллар пробил отметку в 500 тенге в минувшую среду, 27 ноября. На следующий день в обменниках Костаная доллар продавали уже по 525 тенге, при официальном курсе в 499,51 тенге. В четверг Нацбанк Казахстана сообщил, что начал защищать тенге валютными интервенциями.