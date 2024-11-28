Национальный банк Казахстана прокомментировал ситуацию с курсом доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Цена на доллар в Костанае 28 ноября / Фото Олега ПАКА

В Нацбанке отметили, что обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар.

"На текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар. Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар, ослабев на 2,4 процента со вчерашнего дня", - говорится в сообщении.

Указывается, что негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы.

Отмечена повсеместная отрицательная динамика валют развивающихся рынков на фоне изменения ряда внешних фундаментальных факторов, таких как глобальное укрепление доллара, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире.

"Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, вырос до 106,2 пункта (на 28 ноября 2024 года), укрепившись почти на 2,2 процента с начала месяца. Индекс валют ЕМ c начала месяца снизился на 3,0 процента (на 28 ноября 2024 года)", - уточняется в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что сильный доллар - это традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. Так, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Дональда Трампа приведут к переизбытку предложения.

"Ускорилось ослабление российского рубля - валюты одного из ключевых торговых партнеров страны - на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ. В результате курс пары юань/рубль на бирже достиг 15,1 рубля за юань, ослабнув на 11,2 процента с начала ноября. Обменный курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 114,5 рубля за доллар, при этом рубль ослаб на 18 процентов с начала месяца", - сообщается в информации.

В то же время, на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на инвалюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.

"Среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 миллионов долларов, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 миллиона долларов) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре", - проинформировал госрегулятор.

Вся эта совокупность факторов оказала давление на курс тенге. В отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке.

"Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный банк проводит валютные интервенции", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Нацбанк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке.

"В условиях режима свободного курсообразования Национальный банк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду, его формирование и дальше будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами. В случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка", - заявили в Нацбанке.

В Костанае днем 28 ноября доллар можно купить за 520/525 тенге. Цена продажи - 512/515 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 28 ноября составляет 499,51 тенге за доллар.

Напомним, 19 ноября курс доллара в Казахстане впервые преодолел отметку в 500 тенге. В Костанае его тогда продавали по 501 тенге. При этом в июне 2024 года покупка/продажа американской валюты была на уровне 460/465 тенге.

19 июня 2024 года доллар был на 60 тенге дешевле, чем в ноябре / Фото из архива "НГ"

Среди 678 человек, проголосовавших в опросе "НГ" 19 ноября, 60% респондентов испытывают тревогу по поводу роста цены на доллар.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов тогда заявил, что это лишь "психологическая цифра". Депутата Мажилиса Елнура Бейсембаева возмутило это заявление. Он отметил, что это игнорирование будущиех финансовых последствий для граждан.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54338