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Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае

2 декабря 2024, 19:14 |  ЖКХ

О повышении стоимости услуг по подаче воды и водоотведению сообщает ГКП "Костанай-Су". Новые тарифы для населения и организаций вступят в силу с 1 января 2025 года. Тогда же начнет действовать и дифференциальный тариф - чем больше тратишь, тем больше платишь.

Иллюстративное фото freepik.com

Если сейчас обычные жители Костаная платят по 103,76 тенге за куб. м холодной воды, то уже в следующем году цена вырастет почти на 10% - до 114,13 тенге за куб. м. На такой же процент увеличится оплата для предприятий, занимающихся производством тепловой энергией, и прочих потребителей. Исключение составляют бюджетные организации - для них цена на воду снизится на 6%.

Такая же ситуация с тарифом на отвод и очистку сточных вод - он вырастет для всех, кроме бюджетных организаций.

Услуги/Потребители

Тариф, тенге/м3 без НДС

Тариф, тенге/м3 с НДС

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)

Население

101,90

114,13

Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергией

124,54

139,48

Прочие потребители

408,55

457,58

Бюджетные организации

1 523,45

1 706,26

Услуги по отводу и очистке сточных вод

Население

88,28

98,87

Прочие потребители

269,88

302,27

Бюджетные организации

877,36

982,64
 
 