Тариф на холодную воду вырастет с нового года в Костанае
О повышении стоимости услуг по подаче воды и водоотведению сообщает ГКП "Костанай-Су". Новые тарифы для населения и организаций вступят в силу с 1 января 2025 года. Тогда же начнет действовать и дифференциальный тариф - чем больше тратишь, тем больше платишь.
Иллюстративное фото freepik.com
Если сейчас обычные жители Костаная платят по 103,76 тенге за куб. м холодной воды, то уже в следующем году цена вырастет почти на 10% - до 114,13 тенге за куб. м. На такой же процент увеличится оплата для предприятий, занимающихся производством тепловой энергией, и прочих потребителей. Исключение составляют бюджетные организации - для них цена на воду снизится на 6%.
Такая же ситуация с тарифом на отвод и очистку сточных вод - он вырастет для всех, кроме бюджетных организаций.
|
Услуги/Потребители
|
Тариф, тенге/м3 без НДС
|
Тариф, тенге/м3 с НДС
|
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
|
Население
|
101,90
|
114,13
|
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергией
|
124,54
|
139,48
|
Прочие потребители
|
408,55
|
457,58
|
Бюджетные организации
|
1 523,45
|
1 706,26
|
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|
Население
|
88,28
|
98,87
|
Прочие потребители
|
269,88
|
302,27
|
Бюджетные организации
|
877,36
|
982,64
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