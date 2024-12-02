О повышении стоимости услуг по подаче воды и водоотведению сообщает ГКП "Костанай-Су". Новые тарифы для населения и организаций вступят в силу с 1 января 2025 года. Тогда же начнет действовать и дифференциальный тариф - чем больше тратишь, тем больше платишь.

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Если сейчас обычные жители Костаная платят по 103,76 тенге за куб. м холодной воды, то уже в следующем году цена вырастет почти на 10% - до 114,13 тенге за куб. м. На такой же процент увеличится оплата для предприятий, занимающихся производством тепловой энергией, и прочих потребителей. Исключение составляют бюджетные организации - для них цена на воду снизится на 6%.

Такая же ситуация с тарифом на отвод и очистку сточных вод - он вырастет для всех, кроме бюджетных организаций.