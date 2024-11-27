С 1 января 2025 года в РК планируется начать применение дифференцированного тарифа на услугу водоснабжения. Дифтариф «привязан» к объему потребления воды одним потребителем. Поэтому ГКП «Костанай-Су» просит произвести сверку количества зарегистрированных жителей на адресе собственника жилья.

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Всем ли это нужно сделать? Как быть с маленькими детьми, которых в квартире родителей не регистрируют, но как раз на них - ежедневные купания, стирки - тратится немалое количество воды?

Пока в своих обращениях ГКП по поводу сверки употребляет выражения «просим», «рекомендуем». Но пресс-служба предприятия ответила редакции, что игнорирование сверки будет считать нарушением, хотя вообще-то актуализация количества людей, которые живут в квартире и тратят воду, при введении дифтарифа - в интересах потребителей.

- Рекомендуем произвести сверку не только по количеству зарегистрированных, - говорится в комментарии, - но и по актуальности договоров - актуальными считаются договоры, заключенные после 2019 года. Также необходима сверка по приборизации, то есть нужно убедиться, что ваш прибор учета своевременно прошел поверку, исправен. Если не поверен, необходимо подать на это заявку, заменить счетчик в случае неисправности. Что касается вопроса по детям - да, мы вносим в свою базу информацию по взрослым согласно сведениям о зарегистрированных по месту жительства, на несовершеннолетних нужно предоставить свидетельство о рождении по адресам пр. Абая, 19 и пр. Аль-Фараби, 32, где принимаются данные по сверке.

Напомним, как планируется применять дифференцированный тариф.

Если потребление составит более 3 кубометров на человека в месяц, то будут применяться повышающие коэффициенты:

- свыше 3 куб. м до 5 куб. м - коэффициент 1,2 к утвержденному тарифу;

- свыше 5 куб. м до 10 куб. м - коэффициент 1,5;

- свыше 10 куб. м - коэффициент 2.

ГКП предупреждает, что у потребителей, не имеющих приборов учета, введение дифтарифа может привести к увеличению оплаты в два раза.