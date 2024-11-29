Слушания по проекту детальной планировки прошли в Школе детского творчества сегодня, 29 ноября. Они длились всего 5 минут, пришёл 21 человек и ни один не проронил ни слова.





"Сегодня тихо - сносить некого". "Так быстро закончилось?". "Аэропорт? Там частного сектора нет!". Так шутили охранники и сотрудники ГШДТ, отсылая к прошедшему здесь же 27 ноября громкому двухчасовому обсуждению проекта района парка Победы с участием около сотни жителей. Напомним, там планируют снести малоэтажную застройку, что вызвало возмущения. Но вернёмся к микрорайону Аэропорт.

- Послание Президента от 1 сентября 2022 года стало основанием для разработки национального проекта в области образования "Строительство комфортной школы". Это причина корректировки проекта, - пояснила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - Предусмотрено изменение местоположения детского сада на 280 мест, изменение конфигурации спортивной школы и торгово-развлекательного центра, изменение расположения школы на 900 мест и изменение границ микрорайона.

Она также отметила: застройка здесь практически окончена, на стадии завершения строительство детского сада.

Все проголосовали за.

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