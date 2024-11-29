Несчастье унесло жизни пятерых, в живых остался один ребенок. Произошло это 11 октября. По словам акима Житикаринского района Аслана ЖАНЫСПАЕВА, расследование по этому факту все еще продолжается. Но помощь семье оказали сразу.

Фото ДЧС

- Трагедия потрясла весь район. Два наших градообразующих предприятия, АО «Костанайские минералы» и ТОО «Комаровское горное предприятие», приобрели для нее двухкомнатную квартиру. За счет привлеченных средств акимат помог обставить ее, купить бытовую технику. Выплатили из бюджета единовременную помощь как пострадавшим от пожара в размере 100 МРП, также через фонд всеобуча перечислено еще 100 МРП, чтобы одеть-обуть оставшегося в живых старшего сына-школьника, - перечислил аким района на брифинге, который прошел сегодня, 29 ноября, в РСК. - Была оказана, безусловно, психологическая помощь. Супруг вышел из мест лишения свободы, семья сейчас полная.

Аслан Жаныспаев упомянул также предпринимателей из Астаны, которые намеревались открыть для мальчика депозит.

По словам акима района, сформировано 6 мобильных групп, в которые входят представители, полиции, ЧС, прокуратуры, отделов образования, соцзащиты. Эти группы проводят подворные обходы. Цель - профилактика пожаров в жилом секторе, а также дополнительное выяснение условий, в которых живут социально-уязвимые граждане.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В первую очередь посещали частный сектор Житикары, на сегодня завершаем обходы в так называемом старом городе, - сказал Жаныспаев, - такая же работа будет проводиться в многоэтажных домах. А сейчас она параллельно ведется в сельских округах.

Семья, которая так страшно пострадала от пожара, считалась благополучной, мама работала в магазине. По словам акима, семью, как многодетную, с начала года 6 раз посещали сотрудники отдела образования. И датчик угарного газа в доме был установлен.