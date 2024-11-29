Физкультурно-оздоровительный комплекс в Карабалыке строят с июля 2023 года. Планировали завершить в ноябре 2024-го, но, как сообщил на брифинге в РСК 28 ноября и. о. руководителя управления физической культуры и спорта Бахтияр КОСПАНОВ, акт ввода в эксплуатацию не подписан до сих пор.

Фото Георгия Говорова

ФОК и расположенный по соседству с ним стадион "Орталык" - объекты проблемные. В начале июня 2024 года на продолжение строительно-монтажных работ пришлось выделить дополнительно 500 млн тенге в связи "с удорожанием материалов".

- В Карабалыкском районе завершается строительство на двух объектах - это строительство ФОКа и реконструкция стадиона "Орталык" на общую сумму 1,2 млрд тенге, - сообщил на брифинге Коспанов.

А после доклада на уточняющий вопрос "НГ" ответил:

- Работы по ФОКу завершены на 95%, даже на 97%. Там остались внутренние, маленькие недоделки. То есть, где-то нужно подкрасить, где-то подбелить. Для эксплуатации он уже готов, как вы знаете, там уже проходила летняя Спартакиада. То есть, для занятий спортом ФОК готов.

Коспанов отметил: несмотря на то, что в комплексе уже проходят массовые мероприятия (торжественное открытие и закрытие спартакиады), акт ввода в эксплуатацию спортивного сооружения не подписан.

- Соревнования проводились на стадионе, он уже введен в эксплуатацию, - попытался уточнить спикер. - Акт ввода будет подписан до конца этого года, в декабре максимум.

Скриншот с сайта kstnews.kz

Пока коллеги задавали вопросы, корреспондент "НГ" отыскал в интернете публикации СМИ, где на фотографиях четко видно - часть спартакиады проводилась все-таки в ФОКе. Как пояснил Коспанов, из-за непогоды.

Уже после брифинга пресс-служба управления физической культуры и спорта предоставила дополнительный комментарий:

- Необходимо отметить, что здание прошло все необходимые технические проверки и соответствует стандартам безопасности для проведения мероприятий. В этом случае использование объекта было временным и не повлияло на безопасность участников Спартакиады. Ответственность за использование здания в данном контексте несут соответствующие органы, которые обеспечивают соблюдение всех нормативных требований и стандартов. Мы понимаем важность соблюдения всех норм и стандартов, и приносим извинения за возможные недоразумения, связанные с этой ситуацией.

В конце сентября в Карабалыкский район приезжал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Тогда он принял участие "в открытии новейшего физкультурно-оздоровительного комплекса". Главу региона встречали в ФОКе старожилы, общественность и спортивная молодежь.

Тогда же подвели итоги конкурса на лучшее название для нового ФОКа. Как сообщили в отделе спорта Карабалыкского района, по итогам конкурса выбрали вариант "Тогызак арена". Победителем признан местный житель Амангельды Бапинов. ему в качестве приза вручили брендированные футболку, бейсболку, бомбер, ботл и сумку с логотипом спартакиады.