Физкультурно-оздоровительный комплекс в Карабалыке начали строить в июне 2023 года. Если верить паспорту объекта, то завершить планировали в ноябре 2024 года. Но для этого депутатам областного маслихата сначала пришлось рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования.

Строительство ФОКа в Карабалыке началось в 2023 году

- Управлению строительства, архитектуры и градостроительства выделить 682 млн тенге, в том числе 500 млн - на продолжение строительно-монтажных работ двух проектов в поселке Карабалык. Это продолжение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, а также продолжение реконструкции стадиона "Орталык", - сообщила на заседании постоянных комиссий областного маслихата 21 мая руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Такое предложение вызвало вопрос у депутата от партии "Ак жол" Руслана МАМЕДОВА:

- Хотел бы спросить про ряд объектов в Карабалыке - не является ли данное дофинансирование демпингом со стороны подрядных организаций?

Так выглядел стадион "Орталык" в конце мая 2024 года

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Динара ИХЛАСОВА сообщила, что деньги выделяются в связи с удорожанием стройматериалов. И заверила - выделение дополнительных средств никак не связано с демпингом. Она также отметила, что на реконструкцию стадиона "Орталык" потратили 426 млн из 571 млн тенге, а общая стоимость проекта нового ФОКа составила 692 млн тенге.

- Получается на 50% материалы подорожали? - возмутился депутат от партии "Ак жол" Махаббат ЖУТАЕВ. - Нам можно материалы посмотреть? Это явно очень завышенная цена!

На реконструкцию стадиона уже потрачено 426 млн тенге

Корреспондент "НГ" три дня пытался связаться с депутатом Жутаевым. Хоть депутаты единогласно поддержали выделение средств, может быть, Махаббат Сагынбаевич выяснил - действительно ли такое большое удорожание проекта? Звонили в костанайский офис партии, звонили и писали на его личный номер, но так и не смогли связаться с народным избранником.

27 мая отдел политики акимата Карабалыка так поверил в скорейшее завершение строительства, что объявил о проведении конкурса на лучшее название для нового ФОКа. Такое объявление разместили в Instagram-странице газеты "Айна".

- Предлагаемые названия должны быть положительными, созидательными, краткими и отражать индивидуальную особенность физкультурно-оздаровительного комплекса, - указано в сообщении о конкурсе. - Количество предложением неограничено. ПОБЕДИТЕЛЯМ - ПРИЗ!

Фото Георгия ГОВОРОВА