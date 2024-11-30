Каждое четвертое преступление в Костанайской области совершается по пьянке. Убийства, тяжкие телесные, уличные дебоши и насилие в семье - весь уголовно-административный букет правонарушений в одном флаконе. Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще. Область - вторая в республике и по потреблению алкоголя (исходя из количества проданного), и по «пьяной» преступности. Часть ответственности за это полиция возлагает на торговлю, по крайней мере, на те магазины, которые обеспечивают доступность спиртного в любое время суток.

К торговле спиртным в супермаркетах у полиции претензий нет / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Сейчас в области насчитывается более 5 000 объектов торговли спиртным, - сказал на брифинге 21 ноября первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК. - С начала года к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции привлечено более 260 субъектов предпринимательства. Приостановлено действие 153 лицензий, лишено лицензий 9. Но бизнес не удерживают от нарушения закона довольно суровые санкции статьи 200 Кодекса об административных правонарушениях - штраф от 100 тыс. тенге с приостановлением лицензии, а при повторности - лишение ее... С учетом пробелов в правоприменительной практике совместно с заинтересованными государственными органами нами готовится пакет предложений об ужесточении требований к розничной реализации алкоголя.

Корреспондент «НГ» попросил рассказать более конкретно об этих планах, ведь суды владельцев магазинов, где реализуют алкоголь, с полицейскими не прекращаются, идут с переменным успехом.

Милюк заявил, что пока противодействие незаконной торговле спиртным напоминает борьбу с ветряными мельницами.

Алексей Милюк считает, что спиртное нужно продавать в алкомаркетах / Фото РСК

- У бизнеса есть средства, чтобы нанимать квалифицированных юристов, которые используют лазейки в законодательстве для того, чтобы увести от ответственности нерадивых - подчеркну, нерадивых - предпринимателей, - сказал он. - Мы, к сожалению, стали заложниками этой ситуации. Например, видим, как сегодня человек, лишаясь лицензии на право торговать спиртным, через короткое время оформляет лицензию на другого человека и на том же месте продолжается продажа алкоголя. Такие случаи на слуху. Граждане недаром жалуются на одни и те же магазины, как будто они неприкосновенны.

По мнению заместителя начальника ДП, здесь проблемы не столько контролирующих органов, полиции, которая в глазах общественности все никак не научится безупречно уличать торгующих в нарушениях, сколько в законодательных пробелах. Пока они не будут ликвидированы, толку не будет.

- Планируется привязать - и законодатель уже прорабатывает эти вопросы - отзыв лицензии не к юридическому лицу или ИП, то есть не к субъекту бизнеса, а к торговой точке, к объекту. Если в этом магазине было нарушено законодательство и у владельца отозвана лицензия, то другой человек по новой лицензии уже в этом магазине отпускать спиртное не сможет, - пояснил идею спикер.

Безусловно, нет универсальных мер, действенных на 100%. И такие изменения в лицензионном администрировании полиция предлагает поддержать кардинальной сменой формата торговли алкоголем.

- Считаем, что нужно разрешать реализацию спиртного только в специализированных магазинах. Как торговлю оружием, которая сейчас производится на условиях, разработанных для этих магазинов, - сказал Алексей Милюк. - Я лично убежден, что водка не должна продаваться рядом с хлебом, молоком, товарами повседневного спроса, постоянно быть у пришедших в магазин людей перед глазами. Алкомаркеты решат сразу несколько проблем. Их будет значительно меньше, и отследить порядок в них - соблюдение временного режима, возрастные ограничения для покупателей спиртного - станет проще. Мы прикинули и считаем, что для областного центра, например, будет достаточно 6-7 таких специализированных магазинов.

При этом заместитель начальника ДП, отвечая на вопросы СМИ, отметил, что к супермаркетам, ведущим розничную торговлю алкоголем, претензий нет. Кассовые аппараты, вся система оплаты покупок запрограммирована так, что чек на спиртное в неурочное время пробить невозможно, к тому же налажено качественное видеонаблюдение.

- То есть владельцы технически, цифровыми решениями обеспечили порядок, - сказал Милюк, - погоду по нарушениям нам делают мелкие предприниматели, магазины формата «у дома».

Корреспондент «НГ» задал вопрос о провоцировании полицией продавцов этих магазинов на нарушения. Разве это не запрещено, само не является нарушением закона?

- Вы мне в законе пальцем покажите на статью с такой формулировкой, - ответил заместитель начальника департамента, - у нас есть внутренние ведомственные приказы по этому поводу, и в оговоренном в них порядке мы можем привлечь сотрудника, например, к дисциплинарной ответственности. Но в ситуациях, которые вы называете провоцированием, наша позиция такая: продал в неурочное время водку, продал спиртное подростку, ты был готов нарушать и ты сделал это, факт состоялся - надо отвечать... Еще к сведению, судебную практику по таким делам мы постоянно изучаем. И максимально стараемся исключить предпосылки для того, чтобы предприниматель все-таки ушел от ответственности. Пока, по крайней мере, хотя бы от штрафов.