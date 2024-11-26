25 ноября в акимате Костаная обсуждали изменения в законе о госзакупках. Руководитель отдела государственных закупок Алия СЕГИЗБАЕВА сообщила, что в 2024 году проведено закупок на 75,8 млрд тенге.

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- Стоит отметить, что затягивание процедуры госзакупок зависит не только от жалоб со стороны поставщиков, но и из-за несвоевременного подписания договоров, - сказала Сегизбаева. - Так в 2024 году поставщики выиграли конкурс, но уклонились от заключения по 120 договорам. За это они были включены в реестр недобросовестных участников госзакупок. Также за ненадлежащее исполнение договоров 60 поставщиков внесены в реестр недобросовестных участников.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Руководитель отдела отметила, что он значительно сократит сроки проведения госзакупок и уберет некоторые барьеры, которые раньше мешали госорганам.

- Когда мы проводим открытые конкурсы, вся страна может в этом участвовать, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Вы знаете какие у нас в основном подрядчики попадаются. И костанайские, конечно, бывают, которые подводят. Но в основном у нас проблемы с крупными проектами у подрядчиков, которые здесь не живут, у которых здесь нет ни офиса, ни людей, а имеют только ручку, блокнот и выигранный конкурс. Они приезжают и нанимают наших же подрядчиков, которые не смогли или не захотели в конкурсе участвовать. Практика такая в основном. Потом наши субподрядчики не получают финансирования оттуда и начинаются затяжные стройки, суды. В конце концов мы расторгаем договор, но сколько времени теряем! Целый год ждём.

По словам Жундубаева, часто акимат знает о том, что победитель конкурса - мошенник, знает, что он не выполнит работы, но власти "вынуждены сидеть и ждать, пока истекут сроки договора". Аким поручил отделу госзакупок подумать над изменениями в закон, которые бы помогли в борьбе с такими подрядчиками.

И отдельно прокомментировал проблемы, которые возникли с установкой детских площадок по программе "Бюджет народного участия", подчеркнув, что чаще всего конкурс по этой программе выигрывают "не наши подрядчики".

- 10 проектов по БНУ и 10 разных поставщиков, из них трое - недобросовестных, - сказал Жундубаев. - Люди сейчас возмущаются и в соцсетях пишут... Правильно пишут! В ноябре они работы делают, бетон заливают. Мы их остановили. Я ещё раз говорю полиции и отделу ЖКХ - остановите работы! Привлеките их к ответственности. Не надо нам таких площадок, всё уже, на следующий год новые будем делать. Аллея журналистов у нас застряла там. Они там бетон завезли сейчас. Остановите их тоже!

Аким Костаная тоже надеятся на то, что новый закон поможет в проведении госзакупок.

- Эти новеллы, которые введены, надеюсь, дадут прозрачность нашим конкурсам, - сказал Жундубаев. - Для нас важны скорость и качество. Но у нас, как у заказчика, появляется больше ответственности. Раньше было проще: в департаменте внутреннего госаудита посмотрели, после них уже можно реализовывать. В следующем году после проведения конкурса все вопросы будут к нам. Поэтому об ответственности нужно не забывать.