О том, что рабочие укладывают покрытие на детской площадке и растапливают для этого лёд, жильцы дома № 4 в 8 микрорайоне Костаная сообщили "НГ" 14 ноября. Они отметили, что тартановое покрытие можно укладывать только при влажности не более 80% и температуре не ниже 5 градусов тепла. В этот день влажность на детской площадке составляла 100%, температура - 8 градусов мороза.

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Работали на площадке сотрудники ТОО "KazWestTeam".

В пресс-службе акима Костаная "НГ" прокомментировали: договор на сумму 15 860 556 тенге с ТОО был заключён 13-го июня 2024 года, но "оплата не производилась, освоение - 0 тенге".



18 сентября договор был расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушением п. 4 пп. 19 ст. 43 Закона "О госзакупках (уклонение от заключения договора о государственных закупках путём невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и(или) суммы)".

- Работы на дворовой площадке ТОО "KazWestTeam" проводились самовольно, без разрешительных документов и каких-либо договорных обязательств, - пояснили в пресс-службе.



В свою очередь ТОО "KazWestTeam" подало иск в межрайонный экономический суд по Костанайской области о признании незаконным одностороннего расторжения договора. Дело на стадии рассмотрения.

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