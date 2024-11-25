Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании ответил на вопрос корреспондента "НГ". Днем ранее волонтеры заявили, что "отравления собак продолжаются". Тела погибших животных были найдены в двух районах города: Юбилейном и в центре – по адресу ул. Пушкина, 39.

- Это неправильно, конечно, - сказал Жундубаев. - Отловом собак у нас занимается областное управление ветеринарии. У них же по программе вольеры обустроены. У нас этой программы нет. В действующих реалиях город не занимается отловом собак. Мы пытались помочь, землю искали под приют... Но им не подходит. На самом деле это острая проблема. Я не хочу разделять убийство собак и отлов. Я говорю вообще о проблеме собак. Я поднимал этот вопрос в областном акимате. Говорил, что их много, что могут пострадать дети. Есть законодательные инициативы, чтобы эту работу упорядочить. Я за то, чтобы в городе не было бродячих собак. Но не за то, чтобы кардинально с ними бороться. Но какой-то подход нужен...

Корреспондент "НГ" уточнил: что же делать с убийствами собак? По словам представителя управления полиции, который присутствовал на совещании, в Костанае возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. За последние два дня зарегистрировали 4 факта в разных частях города, где были обнаружены от одной до двух тушек собак. Следствие пытается вычислить отравителя по записям видеокамер, но пока о каких-либо результатах не сообщалось.

- За две недели результатов расследования не видно, а убийства подолжаются, - отметил корреспондент "НГ".

- Это компетенция полиции. Они работают. Я вам не могу сказать, почему они не могут найти, - ответил Жундубаев. - Я думаю, следствие разберется. Я здесь некомпетентен.

Фото Георгия ГОВОРОВА