"Я не за то, чтобы кардинально с ними бороться" - Серийные убийства собак прокомментировал аким Костаная
Георгий ГОВОРОВ
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании ответил на вопрос корреспондента "НГ". Днем ранее волонтеры заявили, что "отравления собак продолжаются". Тела погибших животных были найдены в двух районах города: Юбилейном и в центре – по адресу ул. Пушкина, 39.
- Это неправильно, конечно, - сказал Жундубаев. - Отловом собак у нас занимается областное управление ветеринарии. У них же по программе вольеры обустроены. У нас этой программы нет. В действующих реалиях город не занимается отловом собак. Мы пытались помочь, землю искали под приют... Но им не подходит. На самом деле это острая проблема. Я не хочу разделять убийство собак и отлов. Я говорю вообще о проблеме собак. Я поднимал этот вопрос в областном акимате. Говорил, что их много, что могут пострадать дети. Есть законодательные инициативы, чтобы эту работу упорядочить. Я за то, чтобы в городе не было бродячих собак. Но не за то, чтобы кардинально с ними бороться. Но какой-то подход нужен...
Корреспондент "НГ" уточнил: что же делать с убийствами собак? По словам представителя управления полиции, который присутствовал на совещании, в Костанае возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. За последние два дня зарегистрировали 4 факта в разных частях города, где были обнаружены от одной до двух тушек собак. Следствие пытается вычислить отравителя по записям видеокамер, но пока о каких-либо результатах не сообщалось.
- За две недели результатов расследования не видно, а убийства подолжаются, - отметил корреспондент "НГ".
- Это компетенция полиции. Они работают. Я вам не могу сказать, почему они не могут найти, - ответил Жундубаев. - Я думаю, следствие разберется. Я здесь некомпетентен.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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