Изначально участок в Рудном был государственным, в 2008 году его вывели из госсобственности. Александр ГЕНЦЕЛЕВ купил землю в 2022 году у частного лица с целевым назначением - под строительство автокомплекса. Городской отдел архитектуры инициировал проверку освоения участка. В ходе проверки Генцелеву выписали предписание с требованием ускориться со строительством автокомплекса. Тот начал исполнять.

- Не было ограждений, потому что нужно было электричество для их возведения. Ограждения начал делать сразу после проверки - у меня уже было электричество, - пояснял истец на предварительном заседании.

- Мой клиент распределял работу в течение 3 лет и планировал, что к концу этого срока у него уже будет работать автокомплекс, - добавила тогда представительница истца Арайлым АМАНКУЛОВА.

Александр Генцелев: "Эти многоэтажки планируют построить на моём участке" / фото истца



Позже Генцелев наткнулся в интернете на эскиз ПДП, в котором акимат разместил многоэтажку на его участке. Выяснилось, что целевое назначение изменили - уже не автокомплекс, а жилые дома.

В иске к акиму Рудного и отделу архитектуры и градостроительства города он потребовал "признать незаконным разработку ПДП, отменить отказ в выдаче исходных материалов на разработку проекта строительства шиномонтажной мастерской и обязать выдать АПЗ на разработку проекта строительства".

В течение всего судебного процесса складывалось впечатление, что целевое назначение участка поменяли спонтанно после покупки истцом земли. На заседании 21 ноября озвучили важную деталь - генплан с многоэтажными домами появился ещё в 2016 году, за 6 лет до приобретения участка Генцелевым. Почему в отделе земельных отношений не предупредили об изменении целевого назначения, чтобы предостеречь от ненужных трат по строительству автокомплекса? И, что ещё страннее, зачем отдел архитектуры "подгонял" Генцелева в строительстве, если на этом месте предусмотрены многоэтажки?

Эти вопросы истец задал обоим ведомствам в Специализированном межрайонном суде по административным делам Костанайской области.

Руководитель отдела архитектуры Рудного Ульяна Бухвалова - второй ответчик наряду с акимом города

- Вы изначально видели мои намерения привести в норму запущенный участок, - обратился рудничанин к отделу архитектуры. - Зачем тогда было инициировать проверку и выписывать предписание для того, чтобы я как можно больше средств потратил в короткий период? Правильно: надеялись, что заброшу это дело, и просто так можно будет изъять у меня этот участок. Какой-то не госорган, а карательный орган, вас надо переименовать в такой. Вы, по сути, палачи нашего времени.

Дамир Хамитов

- При формировании сделки, при регистрации он же всё-таки подлежит учёту, проходит через акимат, отдел земельных отношений. Если генплан был от 2016 года, вы же могли сразу Генцелева предупредить, что такая сделка незаконна, такая сделка не может состояться, генпланом предусмотрено строительство жилых домов. Как вы допустили такое, что у него целевое назначение - строительство автокомплекса? - спросил представитель истца Дамир ХАМИТОВ уже у отдела земельных отношений. Представителя этого отдела подключили к слукшанию онлайн не в качестве ответчика, но в качестве заинтересованного лица.

- У нас нет этой компетенции, не предусмотрено законом, - ответили в ведомстве. - Генцелев самостоятельно мог посмотреть в генплане.

- Функции все с себя сняли: "Мы там у себя просто фиксируем", - возмутился истец. - А если бы я здание построил? Ещё бы 5 млн потратил, и в конечном итоге оказалось, что это всё под снос. Зачем? Сразу бы сказали.

Решение огласили 22 ноября. Суд отказал Генцелеву в иске. ПДП остаётся законным, как и отказ в выдаче АПЗ. Однако земля всё ещё принадлежит рудничанину. Как пояснил "НГ" Дамир Хамитов, изымать участок акимат должен в отдельном иске.

А точнее - выносить. Именно так отдел архитектуры Рудного пишет во всех своих документах по делу. Что значит слово "вынос" в этом контексте, стороны выясняли дольше, чем спорили в прениях.

В сухом остатке вынос - предоставление другого участка. Как полагает судья, "равнозначного". Александр Генцелев и его представители считают, что обещание это - только "на словах".

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