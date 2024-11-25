На сообщения волонтеров о гибели еще трех собак за последние четыре дня отреагировали в департаменте полиции Костанайской области. Напомним, тела мертвых животных обнаружили в мкр-не Юбилейный и в центре города.

- В полицию поступили сообщения от жителей областного центра о находке тел трех собак. Сейчас устанавливаются очевидцы происшествия, - сообщили в ведомстве. - Также проводится проверка записей с камер видеонаблюдения. Полицейские принимают меры для поиска и привлечения виновных.

Ранее волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» сообщили корреспонденту "НГ", что в полиции у них перестали принимать заявления о гибели животных в городе. Но в своих публикациях в Instagram зоозащитники просили начать поиск виновных и привлечь их к ответственности.