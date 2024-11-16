Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает. Массовые переименования населённых пунктов "с идеологически устаревшими названиями" набирают обороты.

Informburo.kz о том, какие объекты включили в республиканскую Дорожную карту по переименованию населённых пунктов и их составных частей и каков вклад в этом учёных-ономастов.

Вывеска при въезде в город Державинск, административный центр Жаркаинского района Акмолинской области / Фото Informburo.kz

Порядок переименования населённого пункта или улицы:

1. Инициативная группа граждан или общественное объединение вносит предложение о переименовании в местный акимат, аргументируя свою инициативу.

2. Акимат инициирует, объявив об этом в СМИ, собрание жителей для голосования.

3. Результаты голосования протоколируют и доводят до местного маслихата и ономастической комиссии.

4. Депутаты маслихата и члены комиссии выносят решение.

5. Решение утверждает аким сельского округа, района, города или области.

Если в южных регионах Казахстана переименования проходят более или менее гладко, то в северных областях, где преобладает русскоязычное население, такие инициативы проходят со скрипом. Известны примеры, когда местные жители массово выступали против переименования их населённого пункта и власти соглашались. Так это было в городке Державинске Акмолинской области, который летом 2023 года планировали переименовать в Кенесары в честь лидера национально-освободительного движения 1837–1847 годов Кенесары Касымова.

Несмотря на то что в голосовании, которое провели на сходе, принял участие 321 местный житель, из которых 192 проголосовали за переименование, другая часть семитысячного городка выступила против, и название Державинск пока оставили.

Однако в большинстве случаев, если власти инициируют переименование, то добиваются своего, несмотря на то что как минимум половина местных жителей выступают против.

Показательный пример. Село Новопавловка в ЗКО, которое пытались переименовать больше полутора лет. Противники переименования – потомки украинских переселенцев – выступали через СМИ и соцсети и даже хотели судиться с властями. Однако в конце мая 2023 года там провели очередной опрос, на котором 73% опрошенных сельчан проголосовали за, и село вместе с одноимённым сельским округом было всё-таки переименовано в Құмақсай (в переводе с казахского означает "песчаная балка" или "овраг").

Фото baigenews.kz

Еще одно бурное обсуждение проходило в Костанайской области в 2018 году. Власти решили переименовать поселок Затобольск в город Тобыл в Костанайском районе. По их заявлению, 96% жителей поддерживают грядущее перименование. Но, видимо все оставшиеся 4% пришли на обсуждение и простояли больше 3 часов, чтобы высказать свое мнение. Несмотря на большое число возражений среди выступавщих, 25 человек из 26, имевших прово голоса, проголосовали "за". Подробный репортаж с этого собрания "Наша Газета" публиковала здесь.

Фото из архива "НГ"

А в 2016 году после таких же жарких обсуждений в Костанае переименовали две улицы: Тарана в Тауелсыздык и Герцена в проспект Кобланды Батыра.

Из последних слушаний - в 2023 году в Костанае обсуждали переименование ул. Уральской на ул. Шакшак Жанибека, ул. Дзержинского в ул. Сагадата Нурмаганбетова (первый министр обороны РК) и ул. Урицкого - в ул. Самата Бакирова (заслуженный юрист Казахстана, начальник УВД Костанайской области с 1974-го по 1990 гг.). Но эта встреча, посравнению с другими, прошла достаточно тихо. Депутаты проголосовали "за" переименования этих улиц и теперь вопрос изучает ономастическая комиссия.

Переименования вне закона?

"Я работаю в русскоязычных регионах около семи лет, участвовал не в одной сотне собраний, где поднимался вопрос о смене названий. Люди на 90% против переименований и хотят, чтобы старые названия оставались. Главный аргумент противников: "Если село переименуют, сразу лучше станет жить?! Появятся хороший интернет, дороги и уголь?!" То есть всё сводится к социальным проблемам", – говорит общественный деятель, филолог и член Республиканской терминологической комиссии при правительстве Дос Кошим.

По его словам, некоторые трактуют переименования как ущемление русского языка. По данным Кошима, ежегодно в СКО в связи с переименованиями проходит около 25 встреч с жителями сёл, из них только три-четыре посёлка соглашаются на изменение названия.

"Поэтому перед переименованием нужно проводить грамотную разъяснительную работу с населением. Местные исполнительные власти должны быть решительны. Понятно, что даже если просто взять и переименовать, то никто на улицу с протестами не пойдёт", – считает общественный деятель.

В настоящее время самая главная проблема в области ономастики, по мнению Кошима, в том, что нет закона об ономастике, в котором был бы закреплён механизм переименований.

"Да, постепенно советизмы переименовываются, но опять-таки нет чёткого закона в этой сфере. Многие не знают, но с 2016 года мы руководствуемся лишь письмом от аппарата Администрации президента о переименовании идеологически устаревших названий. По сути, мы применяем его как закон. Если на то пошло, то нет чёткой формулировки, что конкретно относится к понятию "идеологически устаревшие названия", – объяснил эксперт.

В это понятие, по мнению филолога, нужно включать не только советизмы вроде имён Ленина, Сталина, Калинина, Кирова или названия улиц Коммунистическая, Октябрьская, Пролетарская или Первого Мая, но и названия, пришедшие вместе с колониальной политикой царской России.

"К примеру, до сих пор используются двойные названия на двух языках: Жетысу – Семиречье, Кокшетау – Синегорье, Есил – Ишим и так далее. Хотя по правилам ономастики они должны иметь одно название. Кроме того, в Казахстане у многих городов есть два официальных названия. Например, на казахском город называется Орал, а по-русски Уральск, Оскемен – Усть-Каменогорск. Такого нигде, по-моему, нет, когда у одного города существует два официальных названия. Это нужно исправлять", – считает член Республиканской терминологической комиссии.

Если будет принят закон об ономастике, в котором будет дано объяснение понятию "идеологически устаревшие названия", если будет составлен их конкретный список, то это, по словам Кошима, откроет дорогу для местных исполнительных органов.

"Пока же чиновники боятся болезненной реакции местного населения, в частности русскоязычного, которое зачастую выступает против переименований. Акиматы избегают конфликтных ситуаций, и все остаётся в том же виде", – заключил он.

Вы сказали, но мы решили

Учёт мнений местных жителей при переименованиях стал обязательной процедурой в 2023 году по приказу тогда ещё Министерства культуры и спорта. Однако, как показывает практика, мнение населения зачастую не обязательно к исполнению, потому что окончательное решение – за властями в лице акиматов и маслихатов.

Теперь сенат парламента предлагает не оглядываться на мнение местных жителей при переименованиях и изменить процедуру переименования населённых пунктов. В конце сентября сенатор Нурторе Жусип во время республиканского семинара "Ұлттық ономастика: Ізденіс пен тәжірибе" заявил, что нужно принять единое постановление правительства для массового возвращения исторических названий. Потому что ономастические комиссии в регионах "сталкиваются с проблемами из-за необходимости учитывать мнение местных жителей".

До февраля 2023 года многие казахстанцы и не знали, что существует некий документ, утверждённый Республиканской ономастической комиссией при Правительстве РК, согласно которому до 2025 года запланировано переименование сотни населённых пунктов и улиц.

Пока на тот момент вице-премьер Алтай Кульгинов в ответе на запрос сенаторов не сообщил, что существует "Дорожная карта на 2022–2025 годы по переименованию населённых пунктов и их составных частей с идеологически устаревшими названиями", утверждённая ещё 16 августа 2021 года. Полную версию документа в сети невозможно найти, можно лишь купить на платных сервисах.

Согласно Дорожной карте до 2025 года планируется переименовать населённые пункты и их составные части в следующих областях и городах:

в Костанайской области – 21 населённый пункт и 57 составных частей;

(Всего в области выявлено 55 населённых пунктов и 461 составная часть с идеологически устаревшими названиями.)

в Акмолинской области – 140 населённых пунктов и 150 составных частей;

(Всего по результатам анализа в области выявлено 309 населённых пунктов и 1010 составных частей населённых пунктов с идеологически устаревшими названиями.)

в Актюбинской области – 12 населённых пунктов и 162 составные части;

в Алматинской области – 20 населённых пунктов и 210 составных частей;

(Всего в области выявлено 437 составных частей с идеологически устаревшими названиями.)

в Атырауской области – 9 населённых пунктов и 138 составных частей;

в Западно-Казахстанской области – 90 населённых пунктов и 180 составных частей;

(Всего выявлено 106 населённых пунктов и 541 составная часть с идеологически устаревшими названиями.)

в Жамбылской области – 6 населённых пунктов и 225 составных частей;

(Всего в области выявлено 13 населённых пунктов и 563 составные части с идеологически устаревшими названиями.)

в Карагандинской области – 17 населённых пунктов и 260 составных частей;

(Всего в области выявлено 52 населённых пункта и 1103 составные части населённых пунктов с идеологически устаревшими названиями.)

в Кызылординской области – 4 населённых пункта и 27 составных частей;

в Павлодарской области – 60 населённых пунктов и 140 составных частей;

(Всего в области выявлено 104 населённых пункта и 355 составных частей с идеологически устаревшими названиями.)

в Северо-Казахстанской области – 20 населённых пунктов и 295 составных частей;

(Всего в области выявлено 46 населённых пунктов с идеологически устаревшими названиями.)

в Восточно-Казахстанской области – 14 населённых пунктов и 180 составных частей;

(Всего в области выявлено 212 составных частей населённых пунктов с идеологически устаревшими названиями.)

в Туркестанской области – 16 населённых пунктов и 18 составных частей;

в Алматы – 51 улица с идеологически устаревшими названиями, 15 улиц с дублирующими названиями и 200 безымянных улиц;

в Астане – одна улица с идеологически устаревшим названием и 50 проектных улиц;

в Шымкенте – 32 улицы с идеологически устаревшими названиями и 28 проектных улиц.

Составными частями населённых пунктов являются микрорайоны, районы в городе, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, парки, скверы, мосты и другие части.

Научная база для переименований

Гульнар Бекенова, председатель правления ОО "Союз ономастов" и член Республиканской комиссии по ономастике, считает, что никаких трудностей и проблем при переименованиях нет.

"Местные власти и региональные ономастические комиссии имеют на руках все законные инструменты для реализации государственной политики и справляются с задачей. В каждом регионе утверждены списки "Исторические личности" и "Географические названия", имена и названия которых присваиваются. Списки обновляются каждые три года", – рассказала Гульнар Бекенова.

По её словам, учёные Союза ономастов по заказу Министерства культуры и информации готовят научную базу для дальнейших переименований. Учёные, историки и картографы совершают научно-исследовательские экспедиции в регионы для возрождения исконно казахских географических названий. Планируется создание 3D-карты и словаря топонимов Казахстана, которые потом внесут в электронные навигаторы.

Работа эта, как уверяет член Республиканской комиссии по ономастике, продолжится не один год и "менять названия будут с учётом особенностей региона и общенациональных приоритетов".

Бекенова положительно относится к ещё одной инициативе сенатора Жусипа – о создании атласа казахских имён и фамилий для грамматически правильной регистрации новорождённых.

"Это правильная инициатива. Грамотное написание казахских имён – очень важный вопрос. Сейчас мы вместе с учёными-ономастами занимаемся вопросами составления антропонимов. Пока ещё не ясно, будет ли это атлас или список имён, но мы планируем совместно с Министерством культуры и информации, органами регистрации начать соответствующую работу", – поделилась она планами.

Спикер также напомнила, что навести порядок в ономастике, которая является "важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания", поручил в июне 2023 года президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом он сказал на втором заседании Национального курултая в Туркестане.