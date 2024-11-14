За десять месяцев 2024 года в полицию поступили 1 025 вызовов по поводу правонарушений и инцидентов в кафе, барах ночных клубах. Сводка пока охватывает лишь два города области. В Костанае звонков на номер 102 было 891, в Рудном - 134. За текущий год это вторая попытка ДП довести до горожан сводную информацию о том, где им с высокой вероятностью могут набить физиономию, пырнуть ножичком, обворовать.

Полиция констатирует, кстати, что общее количество обращений из заведений общепита несколько снизилось. И это плюс. Но лидеры рейтинга те же. И это большой минус. Большой, потому что попытка ДП наладить эффективный диалог с владельцами, менеджерами кафе и баров не особенно удалась.

В июне сего года первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей МИЛЮК на заседании совета по защите прав предпринимателей тоже предъявлял статистику. И на ее основании заявлял, что некоторые кафе и рестораны создали себе устойчивую репутацию криминальных мест, а их владельцы ничего не делают, чтобы изменить ситуацию.

Тогда статистика правонарушений на первые места в Костанае вывела бар «Волна», кафе «Шахерезада», «Панаехали», «Сабрина». Предприниматели, которые были на встрече, цифры не опровергали и почти ничего не комментировали.

Только один из них говорил о том, что агрессивные, беспардонные клиенты - проблема и для заведения. И если бы людям, которых из кафе доставляют в вытрезвитель, потом «прилетали миллионные штрафы» или их наказывали административными арестами, посетители бы безобразно себя не вели.

На данный момент правоприменительная практика не изменилась. И лидеры рейтинга небезопасных заведений остались прежними. В Костанае это бар «Волна», кафе «Панаехали» и «Шахерезада», в Рудном - кафе «Джага-Джага», «На кухне», «Андеграунд».

В июне Милюк высказывал мнение о том, что могут и должны делать хозяева точек общепита, чтобы нормализовать ситуацию.

- Приходили ко мне предприниматели: давайте найдем общий язык, - говорил Милюк, - давайте, соглашаюсь. Наймите квалифицированную охрану. Перестаньте спаивать посетителей до бессознательного состояния, обучайте персонал тому, как общаться с людьми. У нас же много ресторанов, где можно приятно провести время и при этом безопасно, спросите у них, как добиваются этого.

Зачем в увеселительные заведения вызывают полицию? Из-за драк, поножовщины, краж. А еще в полицию обращаются, когда посетители, заказывая алкоголь в изобилии и не получая отказа (клиент же всегда прав), отказываются платить по счетам.

- Акцентирую, полиция вызывалась по поводу того, что клиенты, которых вы напоили до беспамятства, вам не платят, - говорил Милюк, - я вам скажу, господа предприниматели, что нет у нас ответственности за неоплату счета, точнее, она исключительно гражданская, так что судитесь, раз создали эти проблемы.

Интересно, что у полиции было предложение на муниципальной земле неподалеку от самых небезопасных заведений устанавливать соответствующие таблички. Но идея не реализована.

Фото предоставлены пресс-службой ДП

