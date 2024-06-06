Аргументировал идею первый заместитель начальника департамента Алексей МИЛЮК. 4 июня на заседании совета по защите прав предпринимателей он говорил о том, что некоторые кафе и рестораны создали себе устойчивую репутацию мест, куда посетители ходят напиться и ножами помахать.

«Говорят, мы создаем Штрафстан»

Костанайская область - в тройке республиканских лидеров по «пьяной» преступности, впереди нас только Восточный Казахстан и СКО. За пять месяцев этого года людьми в состоянии алкогольного опьянения совершено 261 правонарушение, это 23,2% в структуре преступности. Среднереспубликанский показатель - 13,1%, чуть не вдвое ниже.

Значительная доля правонарушений совершается, не отходя от кассы: в барах, кафе или их ближайших окрестностях. Полиция считает, что ответственность за это с перепившимися посетителями должен делить и бизнес.

Алексей Милюк пообещал «усложнять процесс» работы заведений, где постоянны пьяные дебоши / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Сложился стереотип, что все правонарушения - это проблемы исключительно полиции, - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК. - При этом нас все время обвиняют в том, что мы «кошмарим» бизнес. Но мы вот просто проехали по городу и визуально выявили 13 нарушений в сфере рекламы алкогольной продукции со стороны магазинов. Я могу их перечислить. Еще раз повторю: один банальный рейд - и с ходу 13 нарушений. И это при штрафных санкциях от 220 тыс. до 1,5 млн в зависимости от субъекта предпринимательства. Если мы активно эту работу будем проводить, на нас посыпятся обвинения, что мы превращаем страну в Штрафстан. А о том, что сами субъекты бизнеса, нарушая закон, вынуждают госорганы к ответным действиям, никто вопрос не поднимает. Это первое.

Клиент созрел

Милюк напомнил, что проблема обсуждается не первый раз, потому что полицию всерьез беспокоит нарастающий уровень алкоголизации населения и все последствия этого. А потому ДП намерен подписать с палатой предпринимателей меморандум. И в рамках такого взаимодействия публиковать рейтинг небезопасных развлекательных заведений. Объективный. На основании статистики вызовов полиции и характера зафиксированных правонарушений.

В этот костанайский бар за пять месяцев года 42 раза вызывали полицию / Фото Ксении РЕБИК

- За 5 месяцев года только в бар «Волна» 42 раза вызывали полицейских, - сказал заместитель начальника ДП. - По характеру сообщений оттуда: 27 драк, 1 кража, нахождение несовершеннолетнего там в ночное время, конфликт по факту неоплаты счета - 5 раз. Акцентирую, полиция вызывалась по поводу того, что клиенты, которых вы напоили до беспамятства, не платят. Я вам скажу, господа предприниматели, что нет у нас ответственности за неоплату счета, точнее, она исключительно гражданская, так что судитесь, раз создали эти проблемы. Аналогичная ситуация по кафе «Шахерезада» - 20 вызовов, 8 из них опять же - неоплата счета, 3 драки, 2 кражи, продажа спиртных напитков несовершеннолетним, 1 человек оттуда был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Кафе «Понаехали» - 19 вызовов, 5 конфликтов с администрацией заведения. Кафе «Сабрина» - 17 вызовов, 2 человека оттуда доставлены в больницу...

Предполагается, что такие данные будут формировать рейтинг и сориентируют потенциальных посетителей на то, где можно провести время без риска стать либо жертвой, либо свидетелем пьяных разборок.

Ужесточить наказания

Хозяева нескольких заведений участвовали в этой встрече, в том числе и владелец «Волны». Он молчал. Да и от других предпринимателей комментариев было немного.

- Нахождение в вытрезвителе для того, кого забрали туда из кафе после вызова полиции, им оплачивается? - спросил представитель кафе «Эльзас» Валерий КИМ.

Ему ответили, что само пребывание в вытрезвителе бесплатное, но попавшему туда могут вменить административное правонарушение с последующим штрафом.

- Я к чему, - продолжил Ким, - ужесточить нужно наказания. Если бы человек понимал, что, если он выпьет в кафе лишнего и начнет буянить, ему за это прилетит штраф в размере миллиона тенге, или он административный арест получит, или отработку какую-то, посетители бы себя так не вели... Наши люди понимают систему силы, штрафов.

Ответ был: предложение в общем заслуживает внимания, но взимаемость штрафов за поведение в алкогольном опьянении очень низкая, около 20%. Буянят, дерутся и не платят по счетам те, с кого нередко взять нечего.

Будем жестко бороться

Решение о рейтинге окончательно пока не принято. Председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Владимир ШАКУН отметил, что формат еще прорабатывается и что вопрос ответственности бизнеса в этом контексте довольно непростой.

Конечно, есть безусловные нарушения, когда алкоголь подают несовершеннолетним, но у взрослого посетителя есть право на то, чтобы его заказ, в том числе и на спиртное, был выполнен полностью. Надо с предпринимателями общими усилиями искать выход.

- Приходили ко мне предприниматели: давайте найдем общий язык, - сказал Алексей Милюк, - давайте, говорю. Наймите охрану, квалифицированную охрану. Перестаньте спаивать посетителей до бессознательного состояния, обучайте персонал тому, как общаться с людьми. У нас же много ресторанов, где можно приятно провести время и при этом безопасно, спросите у них, как добиваются этого. А то в Костанае уже поговорка родилась: «Хочешь подраться - езжай в «Волну». Там вызовов было бы, может, и не 42, а больше, если бы наши сотрудники регулярно не были рядом... 261 преступление с начала года - вы только представьте затраты на работу следователей по ним, проведение соответствующих экспертиз, на затраты, одним словом. Мы постоянно вынуждены задействовать личный состав вплоть до аналитической службы, просим постоянно добавить штат. К сведению, ввести дополнительную должность полицейского - это для бюджета от 4 до 6 млн тенге, нагрузка на бюджет, его надо пополнять, а это уже нагрузка на бизнес. Так замыкается порочный круг. Конечно, на вызовы из заведений мы будем реагировать, обязаны. Но я здесь поднимаю вопрос о причинах и условиях совершения правонарушений. Вы их создаете. И мы с этим будем очень жестко бороться. Будем создавать барьеры для дальнейшей алкоголизации населения, усложнять процесс функционирования этих заведений до тех пор, пока не увидим сдвиг ситуации в лучшую сторону.