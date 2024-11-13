Уголовное дело в отношении уроженца села Миролюбовка Узункольского района Виктора СЕРБОКРЫЛА рассматривали в СМУС Костанайской области. Его обвиняли в убийстве 43-летнего сотрудника полиции, криминалиста Кумара Шойтасова.

Согласно материалам дела, 6 мая 2024 года, спустя несколько дней после условно-досрочного освобождения (Сербокрыл был осужден за кражу), он вернулся в Узунколь и проник в дом к Шойтасову. Хозяина не было, он в этот день возвращался из отпуска. Сербокрыл отжал пластиковое окно. залез в комнату и, вооружившись кухонным ножом, спрятался за шкаф. Минут через 15, когда Шойтасов приехал на такси и зашел в дом, напал на него, ударив ножом в поясницу. Полицейский выбежал во двор, но Сербокрыл догнал его и нанес еще несколько ударов ножом. Потом, согласно материалам дела, вернулся в дом за вторым ножом и частично ампутировал Шойтасову голову.

Приговор огласили 13 ноября. Суд признал Сербокрыла виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности «Черный беркут». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА пояснила, что подсудимый с самого начала не признавал вину в убийстве, а потом - в убийстве с особой жестокостью.

- Хотя материалами дела доказано, что он хотел отомстить, когда получил первый срок за кражу. Причем не только Кумару Шойтасову, но и другим полицейским, - пояснила судья. - Сначала пошел в дом к полицейскому Заскалько, но его не оказалось дома, тогда пошел к Шойтасову, которого убил с особой жестокостью.

Судья отметила, что никаких выводов подсудимый для себя не сделал, не раскаялся, и единственным наказанием для него является пожизненное лишения свободы. Кроме того, по статье о краже Сербокрыл приговорен к 2 годам лишения свободы, так как он вынес вещи и продукты из дома своей жертвы.

Родственники погибшего плакали в суде, особенно мама Кумара Шойтасова. Сербокрыл спокойно отреагировал на приговор, сообщив, что он ему понятен.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ