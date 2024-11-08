Уголовное дело в отношении уроженца села Миролюбовка Узункольского района Виктора СЕРБОКРЫЛА продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 6 ноября. Подсудимый обвиняется в убийстве 43-летнего сотрудника полиции, криминалиста Кумара ШОЙТАСОВА.

Согласно материалам дела, 6 мая 2024 года, спустя несколько дней после условно-досрочного освобождения (Сербокрыл был осужден за кражу), он вернулся в Узунколь и проник в дом к Шойтасову. Хозяина не было, он в этот день возвращался из отпуска. Сербокрыл отжал пластиковое окно. залез в комнату и, вооружившись кухонным ножом, спрятался за шкаф. Минут через 15, когда Шойтасов приехал на такси и зашел в дом, напал на него, ударив ножом в поясницу. Полицейский выбежал во двор, но Сербокрыл догнал его и нанес еще несколько ударов ножом. Потом, согласно материалам дела, вернулся в дом за вторым ножом и частично ампутировал Шойтасову голову.

В суде Сербокрыл признал вину только в убийстве, но твердил, что умысла убивать у него не было.

- Я отдал Шойтасову на хранение редкую монету 1935 года выпуска. Когда вышел из колонии, жить было не на что, пошел к Шойтасову, чтобы забрать монету и продать ее, - пояснял подсудимый. - Ножом вооружился, потому что боялся, что он применит табельное оружие, я не знал, что он в отпуске. Когда он стал убегать, хотел ударить в ногу, но он нагнулся и удар пришелся по почкам. Тогда решил уже убить его.

На неоднократные вопросы о том, зачем отрезал голову, Сербокрыл толком ничего пояснить не смог. Лишь повторял, что убивать не хотел.

В конце октября прокурор переквалифицировала статью об убийстве на статью об убийстве с особой жестокостью. Новую статью Сербокрыл тоже не признал.

6 ноября прошли прения, в ходе которых прокурор и адвокат потерпевших привели шокирующие подробности.

Согласно выводам экспертов, тело Шойтасова нашли в позе на коленях, а во рту у него был ком земли, который не мог попасть туда самостоятельно. Эксперт предположила, что Сербокрыл перед смертью заставил полицейского "жрать землю". Кроме того, согласно выводам эксперта, когда подсудимый отрезал голову, погибший был жив, хотя и находился в агоническом состоянии...

- Согласно показаниям сокамерников подсудимого, Сербокрыл в СИЗО хвастался, что убил полицейского: "У меня статья уважаемая, я мента завалил. По горлу ему ножом, что аж челюсть отлетела...", - привела в прениях слова подсудимого государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА. - Все это говорит о нечеловеческом преступлении подсудимого. Он намеренно шел убивать Шойтасова с особой жестокостью.

Доводы о монете прокурор признала несостоятельными, так как полицейский не был нумизматом и никаких монет у него не нашли.

Кроме того, Сулейменова попросила приобщить к делу листы бумаги, на каждом из которых стояли имена и фамилии полицейских, а напротив было написано: "зарежу", "перережу" и нарисованы кресты. Напротив фамилии Шойтасов было написано: "Зарежу, гусь". Сербокрыл признал, что писал это, но объяснил: это было в 2021 году, когда он был зол на всех полицейских, которые участвовали в деле о расследовании кражи сотовых телефонов.

По этому делу Сербокрыл получил свой первый срок. Он не признавал вину, но отпечатки пальцев на телефонах совпали с его, что и стало основанием для приговора. Криминалистом, который снимал отпечатки пальцев у Сербокрыла, был Кумар Шойтасов. Поэтому родственники погибшего сразу заявили в суде, что убийство совершено из-за мести.

Помимо этого, Сербокрыл угрожал свидетелям по делу, одной женщине даже звонил из колонии. Когда освободился, пришел к ней с томами уголовного дела, чтобы доказать, что она его оговорила, но та испугалась и вызвала полицию.

Перед тем, как пойти к Шойтасову, Сербокрыл пошел к следователю Заскалько, напротив фамилии которого тоже писал: "Зарежу" и рисовал кресты. Но Заскалько не оказалось дома.

- У подсудимого явная ненависть к полицейским. В СИЗО он также говорил, что будет тренироваться и пойдет дальше мстить, что Шойтасов - только первый. Где гарантия, что он не начнет мстить участникам этого процесса? - выступила в прениях адвокат потерпевших.

Родственники погибшего во время прений постоянно плакали.

- Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности, - резюмировала Марьям Сулейменова.

Родственники погибшего также потребовали пожизненного заключения.

- Умысла убивать у Сербокрыла не было, версия о мести тоже ничем не подтверждена, - заявил в прениях адвокат подсудимого Петр СЛЕПЧЕНКО. - Освободившись, он начал искать работу, а не пошел сразу к Шойтасову. Идея забрать монету появилась, когда его не взяли на работу, а жить на что-то нужно было. С Шойтасовым он хотел просто поговорить, но не вышло. Когда случайно ударил ножом в поясницу, решил добить до конца. К показаниям сокамерников прошу отнестись критически. Показания эксперта по поводу кома земли во рту можно считать предположением.

Сам Виктор Сербокрыл также отрицал умышленное убийство и повторял, что убийство Шойтасова не связано с его профессиональной деятельностью, что претензий, как к кримналисту, у него к погибшему не было, мстить он не хотел, намеревался поговорить и забрать монету.

Оглашение приговора назначено на 13 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ