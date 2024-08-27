Дело в отношении 35-летнего Виктора СЕРБОКРЫЛА начали рассматривать в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области (СМУС) 26 августа. Убийство 43-летнего криминалиста Кумара Шойтасова произошло в Узунколе 6 мая этого года.

Согласно материалам дела, Сербокрыл ранее уже привлекался за избиение полицейских и получил срок за кражу сотовых телефонов. Но 3 мая этого года он условно-досрочно освободился, не отбыв 10 месяцев 12 дней по приговору суда.

Подсудимый - уроженец села Миролюбовка Узункольского района, но в разное время проживал то в райцентре, то в п. Владимровка Костанайского района. Перед прошлым тюремным сроком работал во Владимировке в ТОО "Олжа-Ряжское". После условно-досрочного освобождения Сербокрыл сначала зашел в отдел полиции, чтобы забрать свои вещи, но их там не оказалось, а потом пришел на прежнее место работы. Но его не приняли, указав, что у него есть судимость. Тогда он пошел пить спиртное к другу, а позже отправился в Узунколь.

- Когда меня три года назад арестовали и поместили в ИВС, криминалистом был Кумар Шойтасов. Я ему тогда передал редкую монету 1931 года - 5 рублей с надписью "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!", - пояснил суду Сербокрыл. - У нас был уговор: он продает монету, а деньги делим пополам. Так как я только освободился, на работу меня не взяли, а нужны были деньги на жилье и питание, я отправился к нему домой. Думал: если продал монету, то отдаст деньги, если нет - вернет монету.

6 мая подсудимый пришел к Шойтасову. Того не было дома - полицейский находился в отпуске, который проводил в Алматы и Астане. Сербокрыл отжал пластиковое окно и залез в дом. По его словам, с похмелья болела голова, а так как они с Кумаром раньше были соседями и даже выпивали в месте, он рассчитывал, что у него в холодильнике есть пиво или водка. И хотел просто похмелиться или попить воды.

Минут через 15 к дому подъехало такси, из которого вышел Кумар Шойтасов. Виктор Сербокрыл увидел его, взял кухонный нож и спрятался за шкаф.

- Когда Шойтасов зашел в дом и увидел Сербокрыла, то ударил его в лицо и побежал во двор, но Сербокрыл догнал его и нанес удар ножом в спину. Потом еще нанес удары в жизненно важные органы, всего около 10-ти ударов ножом, - зачитал обвинительное заключение прокурор Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - От ударов нож сломался, тогда он вернулся в дом, взял другой и частично ампутировал голову.

После убийства Сербокрыл, согласно материалам дела, оттащил тело в огород, положил ничком вниз, накрыл матрасом и пошел в дом. Там набрал вещей и продуктов на общую сумму более 200 000 тенге. Часть из украденного принадлежала двум мужчинам, которые арендовали у полицейского комнаты в доме. Они тоже проходят по делу потерпевшими.

- Собрал вещи и побежал в лес, думал, там перекантуюсь, потом уеду за границу, - сообщил в своих показаниях подсудимый. - Но передумал. Добрался на попутках в Костанай, устроился на работу, а потом решил сдаться полиции. Убивать я его не хотел и грабить не хотел. Хотел забрать свою монету и поговорить, но разговора не получилось...

Фразу: "Убивать не хотел" Виктор Сербокрыл повторил несколько десятков раз.

- Тогда зачем вы ударили его ножом в спину, а потом еще несколько раз? Почему не оказали первую помощь после первого же удара? - спросила судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА.

- Нож я взял, потому что думал, что он применит табельное оружие. Я ведь не знал, что он в отпуске. Он пришел домой, а я залез к нему, к полицейскому. Думал, застрелит меня... Когда он стал убегать, я хотел ударить его ножом в ногу, чтобы он остановился и мы могли поговорить. Но он как-то так наклонился, что удар пришелся в спину, - пояснил подсудимый. - Тогда, чтобы он не мучился, решил добить его. Специально бил в жизненно-важные органы - чтобы не мучился...

- А зачем вы побежали за вторым ножом и начали ампутировать голову, если не хотели убивать? - поинтересовался государственный обвинитель.

- На какие-то доли секунды мелькнула мысль: а вдруг он не умер? Вдруг оживет, вызовет полицию и меня опять закроют. Решил перерезать ему артерию - чтобы наверняка, нас этому в армии учили...И чтобы он не мучился.

Свою вину Сербокрыл признал, но с той же оговоркой - убивать и грабить не хотел, пришел к полицейскому, чтобы забрать монету и поговорить.

Первым из потерпевших допросили заместителя начальника пограничного отдела КНБ Ильяса БИРЖАНОВА. Он арендовал комнату у Шойтасова, часть его вещей и продуктов украл подсудимый.

- Когда Кумар уезжал в отпуск, сказал нам следить за домом. Я не знал, когда он вернется, - сообщил Биржанов. - Я приехал 7 мая. Заметил, что дверь открыта. Потом увидел, что пропали продукты из холодильника. Подумал, что какие-то местные воришки залезли. 10 мая нам позвонили родственники Кумара, обеспокоенные тем, что он не выходит на связь. Тогда мы с другим жильцом решили обойти двор и огород. И на огороде увидели матрас, под которым лежало тело...

Родственники убитого давали показаниями со слезами. Как выяснилось, у них многодетная семья, все родом из Узунколького района. Одна сестра живет в Алматы, у нее во время отпуска и гостил Кумар Шойтасов. Сестры заняли ему деньги на покупку квартиры в Астане в ипотеку. Сам полицейский жил скромно, много работал, копил на жилье и хотел через год уйти на пенсию.

- У него дома было шаром покати, даже телевизор новый не мог себе позволить, купил с рук, - пояснил брат полицейского. - Никаким коллекционированием монет он не занимался и в жизни бы не взял чужого. Нас отец не так воспитывал!

Сестра полицейского также назвала выдумкой версию подсудимого о монете.

- Придумал, чтобы оправдать свою жестокость. Он ведь не просто убил, а глумился над братом! - не скрывала она слез. - Брат был добрым, отзывчивым, всем помогал. Пропускал семейные праздники из-за работы. Заменил нам отца после его смерти... Никогда в жизни он бы не взял монету, а тем более не присвоил бы ее .

Родственники рассказали: когда Кумар перестал выходить на связь, они сначала подумали, что это связано с работой, потому что такое уже бывало. Но потом всерьез забеспокоилось. Онии предполагают, что жестокое убийство может быть связано с местью подсудимого. Три года назад, когда Сербокрыла арестовали за кражу телефонов, он не признавал вину. И в этот раз тоже заявил в суде, что его посадили незаконно. Кумар Шойтасов снял у него отпечатки пальцев, при помощи которых и доказали, что телефоны украл Сербокрыл.

В ходе разбирательства также выяснилось, что подсудимый угрожал и двум другим полицейским Узункольского района: старшине Сагындыку Жакенову и лейтенанту Денису Слесаряну. И даже побил их.

- За то, что они меня на зимней рыбалке избили! - пояснил суду Сербокрыл. - Я им тогда так и сказал: "По одному вас поймаю и разберусь по-мужски". Разобрался, когда они меня за распитие алкоголя привлекли. Сняли наручник в участке, я их ударил...

В ходе разговора подсудимый четко называл почти все имена, фамилии, должности и даже звания полицейских, которые его задерживали. Про некоторых представителей власти говорил, что был зол, но потом их простил.

Очередное заседание по делу назначено на 4 сентября.