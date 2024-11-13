4 мая 2024 года Гульмира САГАРОВА вместе с мужем Сакеном шли в поликлинику № 1. При переходе через ул. Амангельды мужчину сбил автомобиль, за рулём был Серик Муканов, на тот момент - капитан воинской части 6697. Потерпевший скончался от травм головы на операционном столе.

Вдова покойного считает, что следствие по делу, которое передали в военную полицию, велось с грубыми нарушениями. Она подозревает следствие в выгораживании "своего".

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Гульмира Сагарова сообщила, что инспектор Сейдахметов просмотрел флеш-карту видеорегистратора машины Муканова и установил наличие видеофайлов. Оставил флешку на посту 4 мая, где она пролежала до конца месяца. По заключению экспертизы, все 1 311 файлов были удалены.

Гульмира Сагарова / фото из архива "НГ"

Схема ДТП составлялась со слов водителя, хотя Сагарова указывала на то, что Муканов - заинтересованное лицо. В частном порядке близкие погибшего обратились в центр автоэкспертиз в Костанае. Там изучили видео с камеры наблюдения, установленной на роддоме, и установили, что погибший отлетел на расстояние около 13 м от места столкновения, а не на 0,9 м, как следует из схемы со слов Муканова.

Схема ДТП со слов Муканова / фото Гульмиры САГАРОВОЙ



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54063

Это лишь часть претензий семьи следствию. Каждую из них "НГ" указала в запросе военному прокурору Костанайского гарнизона Ермеку ЕЛЬМУХАМБЕТОВУ. Но ответы мы получили не по всем вопросам

- Осмотр места происшествия проведён следственно-оперативной группой управления полиции г. Костанай, схема ДТП составлена сотрудниками полиции со слов Муканова, поскольку осмотр места происшествия является первоначальным и неотложным следственным действием, - сообщил прокурор.

Но как "неотложность" и "первоначальность" осмотра места ДТП мешает составить схему по видео с камеры роддома, если близкие покойного указывают на неправильность составления схемы со слов заинтересованного лица Муканова? На отдельно вынесенный в нашем обращении вопрос о том, почему схему составили не по записи с камеры наблюдения, Ельмухамбетов не ответил.

- Повторный осмотр места ДТП действительно был, но не был учтён при экспертизах, - прокомментировала "НГ" Гульмира Сагарова сегодня 12 ноября.

- Доводы потерпевшей стороны об умышленном уничтожении записей с флеш-карты видеорегистратора исследованы в ходе досудебного расследования, однако не нашли своего подтверждения, - пишет военный прокурор в ответе на наш запрос. - По результатам проведения комплекса необходимых следственных действий, судебных экспертиз установлено, что Муканов не располагал технической возможностью предотвратить ДТП.

По словам Сагаровой, её не уведомляли о том, что подозрения об умышленном уничтожении файлов флеш-карты не подтвердились, а также о том, что полиция вообще расследовала этот факт в ходе следствия.

Близкие погибшего намерены обжаловать решение о прекращении расследования в Генпрокуратуре РК.