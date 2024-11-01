4 мая 2024 года Гульмира САГАРОВА вместе с мужем Сакеном шли в поликлинику № 1. При переходе через ул. Амангельды Сакена сбил автомобиль, за рулем был капитан воинской части 6697 Серик Муканов. Потерпевший скончался от травм головы на операционном столе.

По словам Гульмиры Сагаровой, инспектор полиции Сейдахметов сообщил на допросе в военной полиции, что он изъял флеш-карту видеорегистратора автомобиля Муканова, отвёз на ближайший опорный пункт и увидел, что в ней содержится информация. Оставил флешку на посту, где она пролежала до конца мая. После чего эксперт постановил: все файлы удалены. Позже дело закрыли.

Что делали с флешкой всё то время, пока она была оставлена инспектором в опорном пункте? Кто и зачем удалил все файлы? Почему следствие не берёт во внимание видео с камеры наблюдения, зафиксировавшее ДТП? Эти и другие вопросы следствию задаёт семья погибшего.

Гульмира Сагарова

- Мы припарковавшись на стоянке возле областной больницы и, убедившись в безопасности, стали переходить проезжую часть, - вспоминает Гульмира. - Я пошла первой, супруг сзади - потому что машину закрывал. Пройдя полпути, я у прохожей спросила, где находится первая поликлиника. Она мне указала. И мы слышим удар. Я обернулась - мой супруг уже лежит на проезжей части. Водитель, капитан Муканов, выбежал из машины и первым долгом стал кричать: "Вы мне сделали карьеру!". То есть ему безразлично было, что человек лежит на проезжей части, оказать первую помощь. Далее он мне кричит, что невиновен и видеорегистратор всё записал. Что супруг сам виноват.

Позже врач оповестил семью, что весь удар пришёлся на голову и травмы несовместимы с жизнью. Сакен Сагаров скончался, не приходя в сознание.

"Все файлы удалены"

- Инспектор полиции Сейдахметов изымает флешку с видеорегистратора, - рассказывает вдова. - Без документального сопровождения. В протоколе осмотра не отражает. В графе о том, было ли что-то изъято, ставит прочерк, либо пишет "Ничего не изъято". Только после того, как стали мы будировать это дело, при повторном допросе, он рассказал, что взял флешку, проехал на ближайший опорный пункт. Воткнул эту флешку - она полная, но записи за 4 мая якобы нет. Опять же, всё без фиксации. Элементарно бы видеожетон включил: вот, я втыкаю флешку в компьютер... Он флешку бросает на посту. С 4 мая то ли до 23-го, то ли до 27 мая она валялась на опорном пункте. Как вещьдок, не была оформлена официально.

Затем дело передали военной полиции - в связи со службой Муканова в воинской части.

- 13 мая дознаватель Шиткенов осмотрел машину Муканова, - продолжает Сагарова. - Описывает салон вплоть до рулевой колодки и магнитолы. Про видеорегистратор речи нет. Но 27 числа дознаватель Рустемов из военной полиции производит изъятие самого видеорегистратора с фотофиксацией. Каким образом он там появился и с какой целью его не отражают?

По словам супруги погибшего, дознаватель военной полиции запросил флешку только после активных требований семьи покойного. Эксперт заключил: все 1 311 файлов удалены. 16 файлов удалось восстановить, но к делу они отношения не имеют.

- У нас вопрос: кто и для чего удалил файлы? Если водитель кричит, что он невиновен, разве эта запись - не прямое доказательство его невиновности? - возмущается Сагарова.

Вместо тысячи слов Муканова

Схема ДТП составлялась со слов водителя, а не с видео камеры наблюдения. По словам вдовы, на схеме не отражены ни место падения пешехода, ни тормозной путь. Экспертиза заключила, что Муканов не имел технической возможности затормозить, поэтому дело закрыли. Близкие погибшего считают, что нельзя составлять схему со слов водителя, так как он, будучи участником ДТП, является заинтересованным лицом.

Капитан Муканов у своей машины (слева) / кадр из видео очевидца

Расстояние, на которое отлетел пешеход, на схеме оценили в 92 см. Гульмира Сагарова считает, что схема грубо ошибается в подсчётах, а ее супруг отлетел на гораздо большее расстояние. В качестве доказательства приводит видео с камеры наблюдения установленнной на здании роддома.

Схема со слов Муканова / фото Гульмиры Сагровой

Семья убеждена: схема должна быть составлена по этой записи, поскольку видео нагляднее и точнее слов. Но почему следствие не взяло запись с камеры роддома за основу?



- Наш адвокат настаивал, чтобы на основе видеозаписи с камеры роддома эксперт установил скорость водителя, время нахождения пешехода на проезжей части, скорость пешехода. Мы предоставили видео с камеры роддома органам, на что получили ответ, что отсутствует лицензионное программное обеспечение и они не могут произвести раскодировку кадров.

В частном порядке Сагарова обратилась к центру автоэкспертиз в Костанае, в котором установили, что погибший отлетел на расстояние около 13 м от места столкновения, а не на 0,9 м.

- Нарушение также и в том, что для составления схемы место происшествия осмотрели без фиксации на видеожетон. Какие-то записи приложили, но нас с ними даже не ознакомили.

Видео очевидца зафиксировало последствия ДТП. Вдова заявляет: на нём тоже видно, что расстояние намного больше, чем указано в схеме.

- Даже по шагам можно посчитать. Он (Муканов - "НГ") тут шагает около 6 раз. Это же уже никак не 92 см.

Фото происшествия от свидетельницы Ольги следствие также не приобщило к материалам дела. По словам вдовы, ей объяснили так: "за ненадобностью".

Машина Муканова / фото Гульмиры Сагаровой

Одна из версий близких покойного - у Муканова был сломан дворник и дождь ухудшил видимость. Если это так, то вина лежит на водителе - за вождение машины в неисправном состоянии.

- Инспектор описал лобовое стекло, капот, бампер фару ходового огня, но о дворнике с водительской стороны слов нет, хотя а тот день был дождь, - поясняет Сагарова. - Машина поместили на спецстоянку. Когда акт приёма оформляли, охранницы спецстоянки описывали, что сломан дворник. Если был дождь, это могло создать помеху - водитель мог не видеть через стекло.

Следствие не признало место происшествия пешеходным переходом. С этим Сагарова также не согласна:

- Там большая калитка по обе стороны, лавочки, урны для курящих, и на противоположной стороне - спуск для пешеходов. Тогда отдел ЖКХ должен закрыть эти заборы. Для чего тогда эти лавочки? Ясно, что прямое назначение его - пройти для больных, сесть, покурить, отдохнуть.

21 октября сотрудник полиции Койшигулов пришёл к супруге покойного, чтобы составить на неё административный протокол за переход в неположенном месте.

- Почему это не указано в материалах дела, что меня нужно привлечь? - возмущается женщина. - Или это установка Муканова: иди, её напугай? Когда я стала возражать и указывать на нарушения следствия, он согласился со мной, развернулся и ушёл. Если это законно и он должен был меня привлечь, разве мои слова послужили бы ему основанием? Значит, хотели запугать, либо проверить обстановку.

Военному - военная полиция

В чём же причины такого количества вопросов следствию у семьи погибшего в столь важных его составляющих? Гульмира Сагарова считает, что военная полиция пытается выгородить "своего". Вдова требует возобновить следствие и довести дело до суда:

- Военная полиция выступает адвокатом военнослужащего. Пусть доведут до суда, пусть незаинтересованный человек на трезвую голову посмотрит и решит.

Случайности не случайны, верит супруга покойного. Она указывает на грубую ошибку в титульном листе: указанная дата завершения следствия опережает реальную почти на 4 месяца. По титульному листу действительно сложно понять, что к чему, поэтому уточняем со слов Сагаровой: следствие начали 4 мая и закончили 18 сентября.

- Мысли, перенесённые рукой. Они, видимо, для себя вначале решили, что закроют дело 8 мая.

Ещё одна деталь - экспертизу по делу изначально собирались доверить костанайскому эксперту, но позже перенаправили в Астану. Там её провёл эксперт с фамилией Муканов - как у капитана, сбившего Сакена Сагарова. Семья, хотя и не исключает вероятность совпадения, насторожена.

Близкие погибшего намерены обжаловать решение о прекращении ресследования вплоть до Генпрокуратуры РК.

"НГ" отправит запрос в военную прокуратуру с просьбой поокомментировать ситуацию.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН