Баурсаков по спущенной акиматом негласной разнарядке наделали 2 100 кг и зафиксировали достижение с представителями частной структуры КИнЭС. Свидетели централизованной баурсак-вечеринки поделились впечатлениями, но предпочли скрыть имена, опасаясь преследований.

Сделаем пончики великими: к мировой славе шагом марш!

Чего не сделаешь ради своей дозы славы. Даже привезли верблюда для селфи. Подумаешь, отменили «Осенний бал» в школе, перевели учащихся интерната в райцентре на однодневную дистанционку – их должны были в пятницу забрать родители, но ведь они заняты на жарке. А там и прочих школьников отправили по домам: учителя с утра готовили себе место для стряпни, свозили столы, казаны, дрова и тесто в чашках.

Ну или отвлекли десятки бюджетников от работы - в основном тех, у кого никогда не было санкнижек и допуска к работе с пищевыми продуктами. Экая, право, безделица. Рекорд ведь!

Один такой бюджетник, кстати, трудится ветврачом в сельском округе района, работает с кровью животных. Ну да, не успел пройти ежегодный медосмотр, но что делать, раз приказали тесто месить?

Тонны официального восторга и горсть слов простых сельчан

Как признаются камыстинцы, свободное выражение мнений относительно акиматовских чудачеств чревато, как минимум, разговором с предъявами. Как максимум, секир-башка с работы, так что все авторы сообщений скрыты. Вот описание действа от нескольких свидетелей. Народным языком, который без костей:

«Может, вам будет интересно, что палатки зелёные, установленные на площади перед акиматом, были натянуты на канаты, колья забиты в брусчатку и асфальт».

«Каждому сельскому округу дали по 100 кг. И их проблемы, кто им будет помогать и как везти. Им надо привлекать жителей своих сельских округов – КХ, ТОО».

«Мы у себя на работе жарили, хотя и не разрешали. Кто-то вообще покупал, оказывается, баурсаки – ГКПшники, они вообще купили. Представляешь, 30 кг в Житикаре заказали и привезли, да и всё. Просто для видимости стояли в центре».

«Акиматовские все там толпу собирали, 100 кг жарили. Ужас один, бедные люди все позамерзали. Аким не думает об этом. Сегодня первая школа должна печь – тоже 100 кг. Бедные люди, а аким пиарится там».

«Но меня не это больше пугает, а то что акиматовские высыпали чуть ли не на пол хлеб. Сутки там лежал, и потом раздавали людям».

«Вчера после салюта и на площади из юрты начали раздавать баурсаки... там давка была, как будто люди голодные. Но осталось очень много, их засыпали в мешки, погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении».

«Развозят на машине такие пакеты в первую очередь многодетным. Я отказалась брать, так как видела, как многие их делали и как их высыпали на общую кучу».

«Купили бы людям уголь. Тонна хорошего угля в Камыстах 25 тыс., а норм. качества 30 тыс. Вот это был бы рекорд».

«Поговаривают люди, что аким уже планирует новый рекорд на 2025 г.».

За рекорды спорьте?

Несколько мелочей минувшего баурсак-события оставлено без внимания: полбольницы врачей, которые вместо оказания помощи стояли у казанов, антисанитарные условия готовки прямо на рабочих местах…

Представители официальной прессы района уже отреагировали на нашу информацию: «Конечно, сколько людей, столько и мнений, но почему вычленяете один негатив? Участники были в хорошем настроении. Вам с вашими аргументами и на Наурыз тогда лучше не ходить».

Действительно, есть такой дюжий довод: неужели плохо стремиться к лучшим, никем не побитым достижениям? Развивать дух состязательства, гордиться успехами? Говорите, нелегко кому-то живётся в районе? А вот вспомните, ведь и в военные годы люди концерты показывали и оперы писали!

Всё правильно, сто раз правильно. С единственной оговоркой: демонстрировать взлёты воли и торжество духа уместно, если впереди действительно стоящая цель. Как написала по поводу сего пончикового пассажа одна моя коллега: «Надо задать вопрос: зачем?»

Не мне читать морали о том, что хлеб не просто продукт питания, что баурсаки – один из символов исконной народной жизни. Пусть уважаемые люди постарше подтвердят, что отношение к этому хлебу, как к развлекухе, это насмешка над теми, кто пережил голодные годы прошлого века. Каждый кусочек, если он приготовлен с искренней заботой, а не ради авральных показателей и начальственных хотелок, хранит память о тяжёлых испытаниях, свидетелями которых были наши предки.

Мы достойны такой памяти? Или уже забили на это старческое брюзжание? Тогда вперёд, к новым рекордам.

P.S. Как стало известно "НГ", 9 ноября по обращению Правозащитного центра Костанайской области были возбуждены административные процедуры в аппарате акима Камыстинского района, в управлении образования акимата, а также в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Все изображения предоставлены жителями Камыстинского района

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