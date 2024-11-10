Регулярных автобусных рейсов между Сарыколем, Аулиеколем и областным центром нет из-за того, что для частных перевозчиков они нерентабельны. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области сделало расчет на их субсидирование.

Фото auliekol.wikimapia.org

Прогноз по финансированию из бюджета был представлен 8 ноября на внеочередной сессии областного маслихата. Руководитель управления Олжас НУРГАЛИЕВ проинформировал депутатов, что конкурсы на эти маршруты трижды в этом году признавались несостоявшимися из-за отсутствия участников. Сейчас сделаны расчеты по стоимости пассажиро-километра, которые бы обеспечивали перевозчикам рентабельность оказания услуги. На маршруте Аулиеколь-Костанай это 31,2 тнг, Сарыколь-Костанай — 26 тнг.

- Просим признать эти маршруты социально значимыми, - сказал Нургалиев, - прогнозная сумма для их субсидирования составляет 20,4 млн тенге в год.

Сейчас в Костанайской области субсидируется 9 маршрутов, на текущий год их финансирование из бюджета составляет 181,6 млн тенге.

Депутаты единогласно одобрили признание еще двух маршрутов социально значимыми. После сессии в управлении пассажирского транспорта «НГ» пояснили, что теперь предстоит еще несколько нормативных процедур: внесение маршрутов в реестр значимых, регистрация документа юстицией, уточнение расчета по субсидированию, подача бюджетной заявки, проведение конкурса. Автобусы повезут пассажиров явно только в следующем году.

Читайте также:

Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать социально значимым. О чем спорили депутаты?