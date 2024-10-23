Перечень социально значимых маршрутов обсуждали сегодня, 23 октября, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата. Изменения касались маршрута № 120, который курсирует между Рудным и Костанаем. Для перевозчика рассчитали новый тариф.

Фото из архива "НГ"

- Для того, чтобы этот маршрут не был закрыт, его необходимо признать социально значимым, что позволит в будущем выделить перевозчику субсидии, - сообщил на сессии заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Маршрут № 120 обслуживается ИП "Брунер". Ежедневно на линию выходят 4 автобуса, которые за день проезжают 18,5 кругорейсов. За один месяц этим маршрутом воспользовались около 64 000 пассажиров. В год - более 620 000 человек.

В ноябре 2023 года ИП "Брунер" предоставил свои расчеты, на основании которых была проведена тарифная комиссия. Стоимость проезда одного пасажира перевозчик оценил в 781,5 тенге. Эту цену комиссия считает достоверной. Действующий тариф по безналичной оплате составлял 340 тенге, за наличку - 650 тенге. Разницу между тем, сколько платит пассажир, и реальной ценой, планируют компенсировать за счет бюджета.

- Предварительная сумма субсидий на 120-м маршруте в месяц составляет 5,4 млн тенге, в год - 64,8 млн тенге, - отметил Бейсенов. - На основании вышеизложенного просим рассмотреть и поддержать внесение дополнений в решение маслихата "Об определении перечня социально значимых сообщений".

Кадр из трансляции

Против такого предложения выступила депутат от партии "Ак жол" Александра СЕРГАЗИНОВА. Дело в том, что проект изменений депутаты рассмотрели еще в июне на заседании постоянной комиссии, после чего документ стали согласовывать с госорганами. Пока шел этот процесс, 28 сентября вступила в силу новая методика расчета тарифа. Пересчитывать не стали, поэтому депутатам предложили утвердить тариф по старым расчетам. Как сказал Бейсенов, в перерасчете "нет необходимости".

- Мне кажется, что депутатов сегодня неправильно поймут, если мы примем тариф, рассчитанный по старой методике, то есть по тому нормативно-правовому акту, который уже не существует, - сказала Сергазинова. - Если завтра кто-то захочет подать в суд, то он выиграет это дело. Потому что мы сами себя подставляем. 28 сентября приняли методику, месяц почти прошел, а чиновники никаких перерасчетов не сделали! Мое предложение - сделать новые расчеты и принять их на следующей сессии.

Сергазинова заявила, что чиновники "просто подставляют депутатов" и пытаются переложить ответственность на маслихат. С критикой такого подхода в работе госорганов выступили и другие депутаты.

Руководитель отдела управления пассажирского транспорта Гульнар БЕКМУХАМЕДОВА отметила, что изменения в новой методике не сильно отличаются от старой. И добавила, что более четкие цифры тарифа можно утвердить на областной бюджетной комиссии - уже после того, как депутаты согласятся признать маршрут № 120 социально значимым. А Нурдаулет Бейсенов и вовсе припугнул депутатов: если они не поддержат изменения, то перевозчик может закрыть маршрут, "из-за чего пострадают многие люди".

Депутат от партии "Amanat" Олег ДАНИЛЕНКО с Сергазиновой не согласился. Он считает, что попытка заставить перевозчика и госорганы пересчитать тариф - лишняя бюрократия.

- Если мы, депутаты, будем мешать этому процессу и вовремя не согласуем, будем какие-то свои сомнения высказывать, то эта процедура будет еще более длительной, - сказал Даниленко. И призвал своих коллег занять "более активную позицию".

Кадр из трансляции

Председательствующий на сессии областного маслихата депутат Серик МАНАСБАЕВ предлагал отложить решение на срок до 14 дней, чтобы провести консультацию с юристами. Но против такого решения проголосовали сразу 17 из 28 депутатов.

- Да уже все договорились между собой, - высказалась Александра Сергазинова. - Я в суд подам и оспорю это решение - понимаете? Депутаты неправильно делают, что принимают решение по измененной норме. Какой пример мы подаем обществу? Да, с одной стороны это мелочь! А с другой стороны, госорганы должны работать. А то вы (депутаты - "НГ") всегда так и будете на задворках исполнительной власти. Ну депутатам нужно же как-то уважать себя, свои решения! И отвечать за него. А всего лишь надо было Брунеру сделать перерасчет. Но такое отношение к депутатам: что им не дадут, все примут. Аким города как недавно отчитал депутата, который спросил про покупку машины... Так и будем всегда ходить. Но, дай Аллах, чтобы я последний раз была таким депутатом в этом созыве.

Серик Манасбаев пообещал, что после сессии изучит действия госорганов. И если в результате маслихат увидит, что чиновники слишком долго согласовывали документы, то направит служебную записку руководителям этих управлений.

После долгих споров депутаты все-таки поддержали изменения перечень социально-значимых сообщений. Против проголосовала только депутат Сергазинова.