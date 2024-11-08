"Порывы были не на новых, а на старых трубах", - с этого начал брифинг заместитель акима Рудного Талгат САКТАГАНОВ. Чиновники были особо обеспокоены именно тем, что республиканские СМИ сегодня сообщили о повреждении замененных труб системы отопления.

По данным акимата, порыв произошел на старой магистрали "в 3-4 метрах от новой".

- В ряде СМИ вышли публикации о том, что произошли порывы на новых магистральных сетях Рудного, - сказал Сактаганов. - Эта информация не соответствует действительности. Да, сегодня ночью возникла внештатная ситуация во внутриквартальных сетях по адресам ул. Топоркова, 102 и ул. Строительная, 16.

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег АБЫЛКАИРОВ продолжил выступление заместителя акима. Он сообщил, что ночные порывы были оперативно устранены, и подчеркнул: аварии "никак не связаны с новой магистралью" и проведенными в 2023-2024 годах ремонтами.

- Сети, где произошли порывы, никак не ремонтировались, износ сетей в частном секторе составляет 80%, - сказал Абылкаиров. - В целом наличие повреждений на теплосетях - это ситуация не совсем правильная. Но, как я всегда говорил, если мы за прошедшие годы снизили износ по магистральным сетям до 31,4%, то по внутриквартальным сетям у нас по прежнему высокий износ - 66%. А в частном секторе еще больше - до 80%.

Олег Абылкаиров считает, что количество аварий снижается.

- С начала отопительного сезона и по сегодняшний день в Рудном на сетях возникало 88 повреждений, все они оперативно были устранены, - сказал директор ТОО. - И только сегодняшний порыв благодаря СМИ получил вот такую огласку. Это нормальный, обычный режим. Если в прошлом году в штате теплосетей было 5 мобильных бригад для устранения порывов, то в этом году при утверждении нового тарифа мы пробили и добавили шестую бригаду. Они круглосуточно дежурят. В среднем около 4-х часов требуется для устранения внутриквартального порыва.

Пока акимат рапортует об устранении аварий, рудничане пишут комментарии об отсутствии тепла / Скриншот со странички акимата Рудного в Instagram



Он подчеркнул, что порывы в Рудном "были и будут", так как текущего ремонта недостаточно для существенного снижения износа труб.

- Никакой критической ситуации в городе нет! - добавил заместитель акима Сактаганов. - Поэтому мы хотим, чтобы СМИ брали подтвержденную информацию у нас, чтобы были какие-то согласованные действия. Потому что в ряде республиканских СМИ уже вышли публикации. У нас работы идут в штатном режиме.

Также спикеры опровергли информацию о третьем порыве в переулке Северный. Но после брифинга на официальной страничке акимата Рудного в Instagram сообщили: произошло повреждение на врезке внутреквартальной сети в переулке Северном, из-за чего от тепла отключали 12 домов частного сектора. Позже бригада устранила проблему.

Кадры из видеотрансляции