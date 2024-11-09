С 19 сентября маршрут поезда "Тальго" № 81/82 Астана - Актобе был продлен до Уральска. Казахстанцев это очень обрадовало, но у них остался страх, что это направление могут отменить. Для "Пассажирских перевозок" главный вопрос - рентабельность. Поэтому, чтобы подтвердить или развеять страхи путешественников, корреспондент Tengri Travel узнала, насколько популярен данный маршрут.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Поезд был продлен ранее, как заявил перевозчик, в связи с многочисленными обращениями жителей Уральска.

По данным пресс-службы компании "Пассажирские перевозки", маршрут до Уральска в среднем заполняется на 74 процента.

"С момента продления по сегодняшний день по данному маршруту было перевезено 15 715 пассажиров, при средней населенности в 74 процента. Поезд курсирует через день, останавливаясь на 15 станциях, включая крупные города, такие как Астана, Костанай, Актобе и Уральск. Состав позволяет перевозить порядка 350 пассажиров", - сообщили в компании.

Довольно часто о судьбе данного маршрута просили уточнить и читатели. Многие были рады продлению пути следования поезда.

"Отличная новость, теперь можно ездить домой в Уральск в отпуск. "Тальго" нужен нам", "34 часа будет ездить из Уральска в Астану", "Летом ни приехать, ни уехать из Уральска. Поездов нет, на самолеты недосягаемые цены. На такси ехать - дороги убитые, аварии постоянно. Уже сколько народу убилось на этой трассе до Уральска", "Отличная новость, очень рада, что "Тальго" возобновляют до Уральска", - писали читатели издания.

Действительно, из Уральска до Астаны поезд едет 34 часа и 20 минут. К примеру, если вы выедете в 05:05 15 ноября из Уральска, то только 16 ноября в 15:25 будете в столице.

Поезд "Тальго" № 81/82 Астана - Актобе ранее курсировал до Уральска, но в определенный период маршрут был сокращен до Актобе. В августе 2024 года стало известно, что маршрут продлевают до Уральска снова.

"Для объективной оценки показателей пассажиропотока важно учитывать как временные рамки анализа, так и сезонные колебания в спросе на перевозки. Успешным показателем заполняемости вагонов считается уровень от 95 до 100 процентов. В настоящий момент показатель спроса населения составляет 74 процента для периода с 19 сентября по 31 октября, что свидетельствует о слабом спросе в указанный промежуток времени", - пояснили в пресс-службе "Пассажирских перевозок".

То есть даже 74 процентов заполняемости для перевозчика недостаточно. А значит, что регулярность маршрута все еще под вопросом.

Надо пояснить, что в марте поезд № 51/52 Алматы-2 – Уральск ("Тальго"), проходивший через станцию Астана, был отменен "из-за низкой населенности (показатель использования пассажирами мест в вагонах на всем пути следования поезда)".

"В среднем населенность поезда составляла 85 процентов (за весь годовой период эксплуатации маршрута - прим.). Этот показатель влияет на рентабельность перевозок. В 2023 году убыток составил свыше 980 миллионов тенге", - сообщили тогда в пресс-службе КТЖ.

Тогда к статье об отмене поезда № 51/52 Алматы-2 – Уральск многие отмечали, что не согласны с позицией компании о нерентабельности маршрута.

"Просто непонятно, как может быть нерентабельным поезд по направлению Астана - Уральск на "Тальго". Билетов всегда нет в продаже. Сначала продают верхние места, а потом только нижние. И всегда билетов нет, хотя в поезде бывают свободные места. Верните поезд "Тальго" до Уральска!", "Цены на "Тальго" недешевые, почти как на самолет, и билетов всегда нет — люди выкупают заранее. О каких убытках идет речь? Скоро, наверное, и старые поезда уберете. Железные дороги Казахстана должны работать не ради прибыли, а для блага народа", "Верните поезд 51/52! Он не может быть убыточным - билеты раскупаются за 40 дней. На 43/44 невозможно ехать 30 часов. У человека должен быть выбор", - писали тогда люди в комментариях.

В пресс-службе "Пассажирских перевозок" также уточнили, что пассажиропоток традиционно увеличивается в зимний и летний периоды, когда спрос на перевозки возрастает.

"Поэтому важно рассматривать данные в разрезе временных и сезонных факторов для получения точной и объективной картины пассажиропотока", - добавили в компании.

Таким образом, можно сделать вывод, что пока поезд "Тальго" № 81/82 Астана - Актобе, продленный до Уральска, не пользуется особой популярностью. Однако, судя по многочисленным комментариям и просьбам жителей Уральска, этот поезд необходим и важен для региона.