Заброшенный ресторанный комплекс "Алтын-Саф", конфискованный у бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, снова выставлен на продажу. Уже несколько лет акимат Костанайской области не может продать его, передаёт Ulysmedia.kz

Фото из архива "НГ"

Подробности

Сейчас ветхий объект находится на балансе управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

Очередной аукцион состоится 13 ноября в 10:00. Согласно информации на электронной торговой платформе, начальная цена ресторана составляет 307,3 млн тенге, а его оценочная стоимость - 614,7 млн тенге.

В прошлом году начальная цена объекта составляла 800 млн тенге, однако к ресторану тогда никто не проявил интереса.

Ресторан

Отметим, что ресторан был построен в 2014 году, его общая площадь составляет 1558 квадратных метров. Он расположен вдоль трассы Екатеринбург – Алматы.

Городские власти уже несколько раз пытались продать здание ресторана через аукцион, но покупать его пока никто не хочет.

Отметим, что это не единственный объект, конфискованный у бывшего чиновника и выставленный на общественные торги. Ранее конфискованный ресторан "Метрополь" был передан в государственную собственность и сейчас в этом здании размещается "Правительство для граждан". Еще одна недвижимость Ахметжанова — торговый дом "Монолит", оцененный в 87,5 млн тенге, был продан за 40,5 млн тенге.

История

Бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов был задержан в 2015 году вместе с двумя заместителями и несколькими предпринимателями.

Ахметжанов был признан виновным в получении взяток. Чиновника приговорили к 13 годам лишения свободы. После апелляции срок сократили до 7 лет 6 месяцев.

В связи с 25-летием независимости Ахметжанов попал под амнистию, и его срок был снижен до 4 лет 10 месяцев и 23 дней. В 2019 году он был досрочно освобожден, оплатив неотбытый остаток наказания штрафом. 1 апреля того же года Костанайский областной суд принял решение об условно-досрочном освобождении Ахметжанова.

Два года назад, в сентябре 2022-го, "НГ" писала, что на реконструкцию ресторана экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова требуется более 300 млн тенге.