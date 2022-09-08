В одном из прошлых номеров «НГ», отвечая на вопрос читателя, сообщила о судьбе конфискованного имущества экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. В ресторане «Метрополь» открылось «правительство для граждан». Здание магазина «Монолит» продали частному лицу за 40 млн тенге.

Ресторан «Алтын-Саф» в 2017 году взяло на баланс управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В здании планировали разместить Центр поддержки предпринимателей, консультационный центр по инвестициям, представителей клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» и фонда «Даму». Но по сей день здание пустует и приходит во все больший упадок.

Идея передачи «Алтын-Сафа» в 2017 году управлению предпринимательства принадлежала акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову. В связи с чем мы поинтересовались у главы региона, почему за 5 лет в здании бывшего ресторана так ничего не открыли.

Мухамбетов перенаправил официальный запрос «НГ» балансодержателю - управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

- 24 марта 2017 года ресторанный комплекс «Алтын - Саф» общей площадью 1558,4 кв. м передан на баланс нашего управления, - подтвердил руководитель этого ведомства Аслан ЖАНЫСПАЕВ. - В целях недопущения хищения имущества комплекса на объекте предусмотрена круглосуточная охрана. Необходимо отметить, что здание вышеуказанного комплекса находится в неудовлетворительном состоянии: газовое отопление отсутствует, с фасада и колонн отпадает штукатурка, на стенах здания имеются трещины и т.д, требуется соответствующий ремонт. В связи с чем, в августе 2021 года управлением строительства, архитектуры и градостроительства разработана ПСД по рабочему проекту «Реконструкция ресторанного комплекса «Алтын-Саф» под административное здание», согласно которой общая сумма на строительно-монтажные работы составляет 322,1 млн тенге.

Как пояснил Жаныспаев, в настоящее время в связи с дефицитом бюджета свободных средств на реконструкцию здания не имеется. Но рассматривается возможность размещения в этом комплексе социального объекта. В управлении добавили, что, в частности, рассматривалась идея размещения центра переподготовки госслужащих или реабилитационного центра для детей.

Как уже писала «НГ», в 2017 году от продажи конфискованного имущества Ахметжанова в бюджет поступило более 1 млрд тенге.

Фото из архива "НГ"