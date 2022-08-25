В редакцию «НГ» обратился житель Костаная Валерий АРТЮШИН. Он поинтересовался, когда в конфискованном ресторане экс-акима города Ахмедбека Ахметжанова что-нибудь откроют и на чьем он балансе.

Ресторан «Алтын-саф» конфисковали у экс-акима Костаная в 2016 году

- Лет 8-10 назад было громкое дело, у бывшего акима отобрали недвижимость, - напомнил Артюшин. - Один ресторан, находившийся в центре, отдали под ЦОН, а вот ресторан на другом берегу Тобола так и стоит. И мы все прекрасно знаем, что он ждет своего часа, когда очередной чиновник присвоит его. У одного отняли - другой купит. Детских садов не хватает в городе, в этом здании прекрасно разместился бы детсад.

Ахмедбека Ахметжанова приговорили к 13 годам лишения свободы за взятки в особо крупном размере 11 апреля 2016 года. Согласно приговору суда у него было конфисковано движимое и недвижимое имущество, в том числе ресторан «Метрополь» в центре города, торговый дом «Монолит» в 7 микрорайоне, ресторан «Алтын-саф» на правом берегу Тобола и даже жилой коттедж по ул. Пушкина, 38, но последний объект Ахметжановым позже удалось вернуть.

Список конфискованного имущества фигурантов "большого акиматовского дела" на 17 ноября 2016 года



Имущество Состояние на 17.11.2016 Перспективы на момент конфискации

Ахмедбек Ахметжанов Дом по ул. Пушкина, 38 в Костанае Передан в государственный жилищный фонд Возможна передача семье, стоящей в очереди на жилье, либо размещение приюта для сирот Ресторан «Алтын-саф» в Костанае, площадь 1 600 кв. м Оценен в 429 428 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги Ресторан «Метрополь» в Костанае, площадь 1 861 кв. м Оценен в 437 727 000 тенге. Безвозмездно закреплен за Министерством информации и связи РК для организации офиса «Правительства для граждан» Торговый дом «Монолит» в Костанае Оценен в 87 449 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги Volkswagen Multivan Оценен в 242 000 тенге (находился в разукомлектованном виде). Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги Lexus RX-300, Lexus RX-350, BMW Х6 Находятся в розыске Если будут найдены, выставят на торги Леонид Васильев 50-процентная доля имущества в ТОО «Аскос» Проходит процедуру оценки Выставят на торги в случае отказа от выкупа вторым учредителем ТОО «Шарт-Астык» В процессе передачи департаменту госимущества После оценки будет выставлено на торги 37 лошадей Оценены в 6 700 000 тенге. Предлагаются безвозмездно государственным юридическим лицам (конная полиция и другие силовые структуры) 21 ноября выставят на торги Lexus-570 Оценен в 9 731 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги Volkswagen Multivan Оценен в 502 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги ВАЗ-21099, Toyota Camry, Ford Taurus Находятся в розыске Если будут найдены, выставят на торги Сергей Биктибаев ТОО «Стройметсервис-2007» Проходит процедуру оценки (долги по налогам - 120 млн тенге, долги по зарплате - 4 млн тенге). На балансе ТОО находятся квартира, общественно-деловые учреждения, объекты торговли, техника, прицепы и полуприцепы После оценки будет выставлено на торги Volkswagen Jetta Оценен в 2 897 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги Ford Explorer Оценен в 3 787 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги BMW-Х5 Находится в розыске Если будет найден, выставят на торги Максут Калиев ГАЗ-31029 Не передан департаменту госимущества и приватизации Когда будет передан, выставят на торги Фрунзик Аракелян ВАЗ-2107 Оценен в 257 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги Женис Шинкин Гараж Оценен в 256 000 тенге. Предлагается безвозмездно государственным юридическим лицам 21 ноября выставят на торги Александр Бобровный «Мерседес» Е-класса, 1995 г. в. Проходит процедуру оценки После оценки будет выставлен на торги

- Ресторан «Метрополь», принадлежащий Ахметжанову, взяло себе на баланс министерство информации и коммуникаций РК, - комментировал «НГ» в апреле 2017 года руководитель департамента государственного имущества и приватизации по Костанайской области Айбек ГАЛЫМЖАНОВ. - Но так как министерство находится в Астане, недавно это здание было передано ГЦВП области в доверительное управление без права выкупа. Это ведомство и будет заниматься размещением офиса «Правительства для граждан».

Ступеньки явно нуждаются в замене

Здание магазина «Монолит», принадлежавшее Ахметжанову, продали частному лицу за 40 млн тенге. Ресторан «Алтын-Саф» в 2017 году взяло на баланс управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В здании планировали разместить Центр поддержки предпринимателей, консультационный центр по инвестициям, представителей клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» и фонда «Даму».

- Идея в том, чтобы в одном месте собрать все структуры, которые помогают предпринимателям, - пояснял тогда «НГ» Галымжанов. - Этот вариант лучше, чем продажа здания с третьих торгов всего за 111 млн тенге. Кстати, идею передачи здания управлению предпринимательства предложил аким области (на тот момент уже Архимед Мухамбетов - «НГ»). Ведомство предоставило нам все расчеты по оплате коммунальных услуг и так далее.

Верхняя часть здания тоже потихоньку разрушается

Общая сумма, вырученная от продажи и передачи имущества осужденных по «большому акиматовскому делу», составила почти 1 млрд тенге. 44 млн тенге передано в республиканский бюджет в виде денег, 885 млн тенге - оценочная стоимость двух ресторанов «Алтын-саф» и «Метрополь», которые теперь принадлежат государству.

Через 5 лет, в августе 2022 года, руководитель департамента госимущества и приватизации области Тулеген ТАШМАГАМБЕТОВ в ответ на запрос «НГ» сообщил: «17.02.2017 года по объекту недвижимости ресторанный комплекс «Алтын-саф» победителем признано управление предпринимательства, объект общей площадью 1 558,5 кв. м, с прилегающим земельным участком переданы из республиканской в коммунальную собственность Костанайской области».

Летник сейчас больше напоминает запущенный сад

- Ресторан «Алтын-саф» находится на нашем балансе с 2017 года, - подтвердил заместитель руководителя управления предпринимательства Гайсар УРАЗБАЕВ. - Пробовали передать его госорганам, но зданию нужен капитальный ремонт, а это большие вложения. Плюс оно удалено от города. Пока никто не соглашается. Отопления и электричества там нет, оплачиваем только зарплату охраннику - около 60 000 - 70 000 тенге в месяц. Других затрат бюджет не несет. Мы не против продать его заинтересованным предпринимателям, если такие появятся, но пока желающих мало.

Штукатурка на здании бывшего ресторана сыпется во многих местах

Корреспонденты «НГ» сделали фото «Алтын-сафа» 23 августа. Здание явно нуждается в ремонте: с фасада и колонн сыпется штукатурка, ступеньки покосились, брусчатку почти заглушила трава. Летник и вовсе напоминает запущенный сад. Так что идею акима региона спустя 5 лет не удалось реализовать.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ