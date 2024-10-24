В конце сентября стало известно, что Сергея Мукашева признали виновным в получении взятки. Он, будучи руководителем отдела в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, взял 1 111 200 тенге у руководителя садоводческого кооператива "ССГПО" № 6.

Фото из архива "НГ"

Мукашев признал вину и выплатил штраф в размере 33 360 000 тенге. 15 октября приговор вступил в силу. "НГ" выяснила, чем же закончилась эта история.

Суть схемы Мукашева была простой. После весеннего паводка в кооперативе сломались приборы учета воды. Их замена стоила слишком дорого, поэтому председатель согласились дать взятку контролирующему органу.

22 октября и. о. руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат АБЖАНОВ сообщил в ответе на запрос "НГ", что в садоводческом кооперативе № 6 проведены профилактические контрольные мероприятия.

- По их результатам были выявлены нарушения водного законодательства, - отметил Абжанов. - Факт отсутствия прибора учета вод подтверждён. Согласно пп. 1 и 2 п.1 ст.152 Предпринимательского кодекса РК составлен акт о результатах профилактического контроля, а также водопользователю выдано предписание об устранении нарушений со сроком до 12 мая 2025 года.

После вступления приговора в отношении Мукашева в законную силу его руководитель Виктор Мухамеджанов покинул свой пост. Как сообщили в инспекции, бывший глава ведомства уволился по собственному желанию.