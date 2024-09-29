Дело в отношении экс-руководителя отдела государственного контроля водного фонда Тобол-Торгайской бассейновой инспекции по регулированию охране и использованию водных ресурсов Сергея МУКАШЕВА рассмотрели в Рудненском городском суде. Мукашев обвинялся в получении взятки.

Сергей Мукашев / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, Сергей Мукашев, будучи лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку от руководителя садоводческого кооператива "ССГПО" №6 за непринятие мер в отношении него за нарушения водного законодательства – отсутствие исправных приборов учета воды.

- Мукашев, заведомо зная о том, что после весеннего паводка 2024 года в СК №6 была затоплена насосная станция, вследствие чего у них не имеется исправных приборов учета воды, задался преступным умыслом незаконного материального обогащения, - говорится в приговоре, опубликованном в Судебном кабинете. - С целью реализации своего преступного умысла Мукашев разработал план, согласно которому взятка в виде денежных средств должна поступить на счет субъекта предпринимательства, осуществляющего вид деятельности по обслуживанию технических приборов учета на основании платежно-расчетных документов о якобы выполненных работах по обслуживанию приборов учета воды в СК №6, с последующим обналичиванием данных денежных средств и передачей их ему в виде наличных денежных средств.

Мукашев приехал в СК №6, удостоверился в неисправности приборов учета воды, и потребовал от председателя СК №6 Анатоля Доркина взятку в размере 1 111 200 тенге.

- Доркин осознавая, что затраты, понесенные СК на замену приборов учета воды, превысят затребованную Мукашевым сумму взятки, и негативно скажутся на членах СК в виде увеличения размера членских взносов, что приведет к освобождению его от должности председателя данного общества, согласился на противоправные требования Мукашева, - говорится в документе.

Доркин с помощью родственницы нашел фирму, которая согласилась сделать счет на оплату и акт выполненных работ на необходимую сумму. И передал деньги лично в руки Мукашеву в своем кабинете в садовом кооперативе.

Через 11 минут Мукашева задержали с поличным сотрудники департамента по противодействию коррупции по Костанайской области в ходе реализации негласных следственных действий.

В суде Сергей Мукашев свою вину признал и раскаялся. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки,

- Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим ответственность, - совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу, - говорится в приговоре. - Мукашева Сергея Талгатовича признать виновным по ч. 2 ст. 366 УК, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки в сумме 33 360 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу еще не вступил. Если в течение 10 дней послу вступления приговора в законную силу Мукашев не выплатит штраф в полном размере, приговор изменят на лишение свободы.