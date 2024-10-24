Забег, ставший уже традиционным, прошел 20 октября. Планировали провести на неделю раньше, но случился перенос даты в связи с трагическими событиями в Житикаре.

- Благодаря энтузиазму наших участников КМ-марафон состоялся, - рассказала «НГ» организатор пробега Эльмира АЛДАМУРАТОВА. – В этом году количество участников выросло: если в прошлом году их было 600, то нынешний забег объединил 800 человек.

Бегуны приехали в Житикару из Алматы, Астаны, Петропавловска, Актобе, Кокшетау, Зеренды, Аркалыка, Костаная, Рудного и других городов республики.

Старт забега среди детей

Больше всего участников пробежали дистанцию 3 км – 164 человека, чуть меньше – 116 – преодолели «десятку», а 38 человек выбрали 21 км.

Адиль преодолел дистанцию 3 км, он приехал из Костаная вместе с отцом, который бежал 10 км

- Марафон в этом году меня удивил тем, что было очень много желающих пробежать нашу ультрадистанцию - 59 км. Если раньше это было 5-8 человек, теперь вышли на старт 15 человек, - добавила организатор.

Победители на дистанции 3 км Владимир Лукьяненко, с. Айет, 1 место и Михаил Мирко, Житикара, 2 место. Ребята, несмотря на соперничество, поддержали друг друга

Эльмира Алдамуратова сама является постоянным участником КМ-Marathon, она стояла у истоков его зарождения в 2021 году.

- Во времена пандемии больше стало людей, желающих бегать для укрепления здоровья, - продолжила Эльмира. – Тогда уже у нас был беговой клуб KM Run Club. Вместе с ребятами из клуба организовали первый забег, в тот год участниками были только работники предприятия (АО «Костанайские минералы» - «НГ»).

Меруерт Нургожина (школа бега Neroznakteam) радуется личному рекорду на дистанции 10 км

Супруги Дина и Жолдас Оспановы приехали из Костаная утром в день старта, пробежали 10 км

И вот уже четвертый по счету забег, на одной дистанции профессиональные спортсмены и любители бега. Участники из разных городов ждут начала регистрации на КМ-Marathon, бронируют билеты задолго до старта.

Финиширует Даур Доспулов

Одним из первых зарегистрировался Даур ДОСПУЛОВ, призер Чемпионата РК среди юниоров, воспитанник профессиональной школы бега Neroznak team. В итоге 19-летний спортсмен стал абсолютным победителем КМ-Marathon на дистанции 10 км.

- Хорошая трасса, ровно прошла без каких-либо подъемов. Конкуренция была, что очень радует, пришлось поработать. В целом же хочу отметить отличную организацию, - отметил Даур просле пробега. – Несмотря на то, что регистрация была бесплатная, организаторы приятно удивили стартовым набором. Хорошие призовые, отметили первых 6 финалистов. Если сравнить с марафонами, где платные слоты, там организаторы довольно скупы на призы и подарки участникам. Здесь, как участнику, мне было очень приятно.

Даур Доспулов впервые в Житикаре, но знает местных легкоатлетов не понаслышке.

- Хочу пожелать житикаринцам, во-первых, продолжать проводить такие старты. И было бы хорошо, если в городе построили бы легкоатлетический манеж. Тем более, что здесь столько достойных спортсменов. Житикара каждый год на областной спартакиаде по легкой атлетике в тройке лидеров.

Татьяна Нерознак

Среди женщин на 10 км первой финишировала Татьяна НЕРОЗНАК, основатель и тренер школы бега Neroznak team. Спортсменка отметила слаженную работу организаторов:

- Мне есть с чем сравнить, уверено заявляю, что многие соревнования республиканского уровня уступают в организации житикаринскому старту. А еще хочу поблагодарить организаторов, что не оставили в стороне детей. Практически на всех подобных стартах, которые проводят в Казахстане, детей, как правило, не награждают. А на КМ-Marathon отметили 3 и 6 первых мест среди маленьких участников.

11-летняя Лиза из Житикары не взошла на пьедестал, но это не расстроило девочку.

- Хоть и не заняла место, главное, что пробежала. Я вообще во второй раз в жизни бежала 1 км. В этот раз был уже легче, чем в первый. Результатом довольна, - поделилась Лиза.

Исходу забега рад и победитель ультрамарафона Максим АГЕЕВ из Кокшетау. Он пробежал 59 км в Житикаре за 4 часа 15 минут. Это не самая длинная дистанция Максима, в июне 2022 года в Астане он стал первым на суточном беге, преодолев 181,5 км.

Максим Агеев



- Сегодня многие новички сразу начинают с длинных дистанции. Что вы посоветуете любителям бега? – спросила корреспондент «НГ»

- В беге главное дисциплина и регулярность, и все получится. Нужно постепенно начинать, не надо сразу рвать и напрягаться, - ответил Агеев. – Участвовать в забегах можно начать с 3 км. Мечтать о многом, а начинать с малого.

Третий по счету старт у Натальи из Костаная. Женщина уже год увлекается скандинавской ходьбой.

Наталья из Костаная приняла участие в конкурсе "Яркий костюм", объявленном организаторами

- Мне очень нравится этот вид, не тяжело и для организма полезно, - поделилась Наталья. - Отличное мероприятие, хорошая организация, красивые медали. Поздравляю с днем рождения «Костанайские минералы»! Больше пусть таких мероприятий устраивают, мы обязательно будем приезжать.

Марафон прошел в Международный день повара. Динара, работник "Костанайских минералов" пробежала в этом образе, хотя у нее другая специальность

Фото Сауле КУАНБЕК