Общественное обсуждение нового ПДП состоялось сегодня, 23 октября. Рассматривали участок в границах улиц Чкалова - Арыстанбекова - Волынова - 7-й микрорайон. Это собрание, в отличие от вчерашних дискуссий жителей микрорайона Юбилейный, ажиотажа не вызвало. На слушания пришли всего 16 человек. Это вполне объяснимо, если учесть, что единственное изменение в ПДП - строительство на месте пустыря 5-этажного общежития для студентов Костанайского инженерно-экономического университета. Учебное заведение и выступило заказчиком нового проекта.

- Вся территория микрорайона уже застроена, - сообщил юрисконсульт КИнЭУ Талгатбек БАЙБУЛАТОВ. И перечислил все, что уже построено на этой территории: - Центром обсуждения является строительство общежития на территории университета общей площадью 3850 кв. м. Строить его предлагается в тех местах, где нет деревьев и комуникаций. Проектом предлагается организовать открытое парковочное место и увеличить существующую парковку, а также провести реконструкцию нынешних газонов и тротуаров, малых архитектурных форм, которые на данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии. Хочу подчеркнуть, что общежитие будет подключено от существующих инженерных сетей.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Байбулатов уточнил, что общежитие рассчитано на 350 мест. На его строительство уйдет 3 года. Стоимость пока не сформулирована, но пока на эти цели планируют выделить около 100 млн тенге.

- У нас уже есть одно общежитие на 100 мест, оно находится рядом с местом для строительства нового общежития, - рассказал Байбулатов. - При этом у нас есть огромный дефицит мест. Поэтому сейчас дополнительно арендуем частное общежитие на 250 мест, так как мы гарантируем иногородним студентам место в общежитии. Они все используются. Кроме того, мы хотели бы улучшить условия проживания для наших студентов. Если сейчас в одной комнате живут 4 человека, то в новом общежитии в каждой комнате разместят по 2 студента. Это совсем другой уровень!

Всего в КИнЭУ сейчас обучаются 600 студентов из других городов. Часть учащихся пользуется общежитием, часть предпочитает снимать квартиры. По словам Байбулатова, новое общежитие полностью закроет потребности университета.

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Из 16 человек, пришедших на общественное обсуждение, 7 были студентами КИнЭУ. По словам Байбулатова, все они "сами изъявили желание прийти послушать".

- Они от занятий освобождены, так как заранее написали заявления, а их кураторы написали служебную записку, - ответил на вопрос "НГ" юрисконсульт КИнЭУ. - Каким образом студенты сюда пришли? Мы развесили объявления (о предстоящих слушаниях - "НГ"). Данные студенты проявили свою гражданскую позицию, чтобы узнать и посмотреть, что вообще такое общественные слушания, а также понять, какое для них строится общежитие.

Студенты молча выслушали представителя своего вуза и поддержали его доклад аплодисментами. Только один из них задал вопрос.

- Когда начнется строительство? И еще один вопрос - общежитие строится на государственные или частные деньги? - спросил студент 1-го курса Дмитрий КОХАНОВСКИЙ.

- Строительство будет вестись за счет средств КИнЭУ, работы ориентировочно начнутся следующей осенью, - сообщил Байбулатов.

Все обсуждение ПДП заняло чуть больше 10 минут. Новый проект был поддержан единогласно.

Фото Георгия ГОВОРОВА