Тарифы вводятся на основании мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №39-03-10/669-И от 24 сентября 2024 года.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как сообщило ТОО "Костанайский Энергоцентр" на своей станице в Инстаграм, с 1 октября 2024 года плата за поставку электроэнергии составит:

- для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

- для предприятий, производителей социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) - 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

- для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета, - 67,34 тенге без НДС или 75,42 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

- для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц, тариф остается на прежнем уровне – 28,61 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч.

Напомним, что антимонопольщики рассмотрели заявку ТОО "КЭЦ", но повышение не одобрили. Наоборот - снизили тариф для некоторых категорий потребителей.

- По результатам анализа заявки ТОО "КЭЦ" Департаментом из доходной части предприятия исключена заявленная сумма недополученного дохода в размере 1 млрд 10 млн тенге в связи с тем, что ТОО "КЭЦ" в период с апреля по сентябрь 2024 года за счет увеличения объемов оказываемых услуг получен доход, который покрывает затраты предприятия, - комментировал "НГ" в конце сентября заместитель руководителя департамента КРЕМ Ильяс ЕЛЕМИСОВ. - Кроме этого, регулятором установлено отсутствие кредиторской задолженности ТОО "КЭЦ" перед поставщиками и банками второго уровня.