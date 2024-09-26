16 августа ТОО "Костанай ЭнергоЦентр" (КЭЦ) в очередной раз подало заявку о повышении предельной цены на электроэнергию.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий РК по Костанайской области должен был огласить решение 30 августа, но сделал это только сегодня, 26 сентября. Сколько будут платить жители Костаная и 14 районов области за электроэнергию?

Заявку КЭЦ на повышение цены электричества не просто не одобрили - для некоторых категорий потребителей цена даже уменьшится:

Категории лиц Действующая цена Новая цена Юридические лица 37,76 тенге/кВт*ч 32,63 тенге/кВт*ч Производители социально значимых продовольственных товаров 34,83 тенге/кВт*ч 32,63 тенге/кВт*ч Бюджетные организации 86,14 тенге/кВт*ч 75,43 тенге/кВт*ч Физические лица 28,61 тенге/кВт*ч 28,61 тенге/кВт*ч Юридические лица, получающие электрическую энергию не по сетям ТОО "ЭПК Форфайт" 31,36 тенге/кВт*ч 31,36 тенге/кВт*ч

Главным аргументом КЭЦ на всех слушаниях по заявке был следующий: если не возместить предприятию недополученный доход, оно не сможет продолжать обеспечивать область электричеством. Как на это ответил департамент КРЕМ?

- По результатам анализа заявки ТОО "КЭЦ" Департаментом из доходной части предприятия исключена заявленная сумма недополученного дохода в размере 1 млрд 10 млн тенге в связи с тем, что ТОО "КЭЦ" в период с апреля по сентябрь 2024 года за счет увеличения объемов оказываемых услуг получен доход, который покрывает затраты предприятия, - прокомментировал НГ и. о. руководителя департамента Ильяс ЕЛЕМИСОВ. - Кроме этого, регулятором установлено отсутствие кредиторской задолженности ТОО "КЭЦ" перед поставщиками и банками второго уровня.

Тариф должны были ввести в действие с 1 октября 2024 года. Однако, как сообщил "НГ" Елемисов, ТОО "КЭЦ" подало жалобу на решение ДКРЕМ. Из-за этого, согласно АППК РК, ввод в действие тарифа приостанавливается.

Ильяс Елемисов / фото из архива "НГ"

Почему задержались с решением?

- Оглашение переносится в связи с тем, что мы ожидаем ответы КЭЦ на наши запросы по поводу отклонений, - пояснял "НГ" Елемисов 4 сентября, когда наши читатели обеспокоились отсутствием решения по заявке КЭЦ в обещанные сроки. - На слушаниях по тарифу выявились отклонения между установленными тарифами и доходами КЭЦ. В связи с этим мы направили предприятию официальные запросы по источникам доходов. Решение по заявке КЭЦ на повышение цены электричества будет принято после того, как предприятие ответит на наши запросы.

Что это за отклонения, мы писали здесь.

Слушания по заявке КЭЦ / фото из архива "НГ"

Тогда руководитель департамента КРЕМ Акан Ташпанов предположил: может, у КЭЦ есть ещё какая-то деятельность, из которой сложилось отклонение, "может, в аренду что-то сдают..."

И его предположения подтвердились - КЭЦ действительно имеет помещение, которое сдаёт в аренду. Об этом корреспонденту "НГ" сообщил Ильяс Елемисов 26 сентября. И подчеркнул:

- Прибыль от сдачи в аренду не легла в решение по заявке КЭЦ, поскольку не касается энергоснабжающей деятельности.

Кто займёт место КЭЦ?

С 1 января 2025 года заканчивается действие лицензии КЭЦ на энергоснабжение. Что будет после Нового года?

- Мы ждём заключение от энергонадзора о том, какая из действующих в Костанайской области региональных электросетевых компаний соответсвует требованиям Минэнерго, - сообщил Ильяс Елемисов. - После этого будет ясно, кто получит лицензию на услуги по снабжению.