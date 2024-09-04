16 августа ТОО "Костанай ЭнергоЦентр" (КЭЦ) в очередной раз подало заявку о повышении предельной цены на электроэнергию. Решение департамент Комитета по регулированию естественных монополий РК по Костанайской области должен был огласить 30 августа, но его нет до сих пор.

Фото из архива "НГ"

- Оглашение переносится в связи с тем, что мы ожидаем ответы КЭЦ на наши запросы по поводу отклонений, - прокомментировал "НГ" и. о. руководителя департамента Ильяс ЕЛЕМИСОВ. - На слушаниях по тарифу выявились отклонения между установленными тарифами и доходами КЭЦ. В связи с этим мы направили предприятию официальные запросы по источникам доходов. Решение по заявке КЭЦ на повышение цены электричества будет принято после того, как предприятие ответит на наши запросы.

Что это за отклонения? О них Елемисов задал руководству КЭЦ вопрос на слушаниях:

- Я напомню, что те вопросы, которые задаются в рамках публичных слушаний, являются официальными, и на поставленные вопросы субъект должен будет предоставить официальные ответы, - сказал он тогда. - Мы отмечаем разницу от тех доходов, предусмотренных в структуре цены. В 1 квартале 2023 года чистая прибыль составила 116 млн тенге. При этом в структуре тарифа предусмотрена прибыль на уровне 50 млн тенге. Разница 66 млн тенге. Я бы хотел, чтобы вы расшифорвали.

- Мы вам письменно ответим. Сейчас я не могу сказать, - ответила директор КЭЦ Анаргуль УСКЕНБАЕВА. - Я не совсем понимаю, что вы говорите. Вы путаетесь. Письменно обратитесь.

- Я не путаюсь, - ответил Елемисов.

Слушания по заявке КЭЦ / фото с архива "Нг"

- Мы когда обращались к субъекту за информацией о доходной части, получили отказ, ссылаясь на то, что это коммерческая тайна, так же, как и зарплата, - добавил на слушаниях руководитель департамента КРЕМ Акан ТАШПАНОВ. - Когда вопрос касается затрат, всё предоставляется мгновенно. Когда вопрос по доходам, здесь какая-то левитация начинается.

Тогда он предположил: может, у КЭЦ есть ещё какая-то деятельность, из которой сложилось отклонение, "может, в аренду что-то сдают..."