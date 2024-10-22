Показатели промышленности за 9 месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года упали на 3,6%, причем обрабатывающая промышленность потеряла 8,6%. Об этом сегодня, 22 октября, на заседании областного акимата сообщил руководитель управления экономики Ильясхан АМИРБЕКОВ.





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Аким области Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал:

- На это есть определённые объективные причины. В связи с геополитическими событиями мы испытываем трудности с логистикой. Затруднена отправка и доставка грузов через территории сопредельных государств. В данной ситуации важно сохранять баланс и компенсировать снижение у одних предприятий обеспечением роста у других. К примеру, в металлургической отрасли будут увеличены объёмы стального проката на 7,5%.

Второй пример - кабины для тракторов Belarus tractor. По словам Аксакалова, до конца 2024 года планируется произвести около 250 кабин.

Кабину этого белорусского трактора сделали в Костанае / фото из архива "НГ"

О запуске детища сотрудничества Казахстана и Белоруссии ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан", который производит кабины Belarus tractor, мы писали здесь. Тогда на завод прибыли сразу три министра: министры промышленности обеих стран и экс-министр промышленности Белоруссии. А аким области, ссылаясь на свой опыт главного инженера двух совхозов, отметил, что тракторы этой компании зарекомендовали себя как надёжные.

На сегодняшнем совещании глава региона пояснил необходимость помогать отечественным производителям на примере ситуации, в которую попала костанайская кондитерская фабрика:

- АО "Баян-Сулу" испытывает большое давление со стороны импортных производителей, которые демпингуют, используют курс валюты. Нам нужно нашим предприятиям помогать с логистикой, предоставлять вагоны, рынки, которые они традиционно занимали, и отрабатывать те объёмы, которые мы запланировали на этот год, поскольку это рабочие места, это налоги, это доходы наших граждан.