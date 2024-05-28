Белые воротнички разных чинов прогуливаются по заводу сквозь отбивающих детали работяг. Последние из вежливости делают вид, что вспышки фотоаппаратов в упор нисколько им не мешают. А прохожие продолжают любоваться сварочно-сборочным представлением.

Работу сотрудников ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» 27 мая, в день его торжественного запуска в Костанае, действительно хочется назвать этим театральным термином. Мы и подумать не могли, что ковыряния мужчин в комбинезонах в грудах металла могут быть столь же приятными глазу, как хорошо отрепетированная сценическая постановка, если они будут происходить в таком просторе для каждого рабочего и так неторопливо, как на этом предприятии. Картина функционирования «МТЗ-Казахстан», как единого организма, разрушила все клише о шумных мазутных буднях на заводе, сохранив при этом красоту металлических творений.

Рабочий завода любезно поправляет деталь трактора, чтобы на фотографии «всё было правильно»

Запущенное предприятие - дитя сотрудничества Казахстана и Белоруссии. На нём производят и собирают комплектующие трактора Belarus tractor.

- Подножки для кабины полностью делаются здесь из отечественных материалов, - рассказывает генеральный директор ТОО Валентин ДАШКЕВИЧ. - Также происходит сборка капота. Пока только сборка. В дальнейшем планируем расширить до производства, литья пластика. Первым этапом было создание сборочной линии. Мы комплектующие покупали и просто собирали до готового трактора. Вторым этапом было внедрение производства кабин. А кабина - это 50% трактора. Ну, 40 точно. Следующим этапом будут передние мосты и капот. На 100% не заменим, но будем двигаться вперёд.

В торжественной обстановке завод запускали его руководство, аким области Кумар АКСАКАЛОВ и другие чины казахстанской и белорусской сторон. Среди них - министры промышленности обеих стран.

- Чем больше мы делаем вместе, тем ближе становятся наши народы. Сегодня это производство рассчитано на 10 тыс. кабин в год. Значит, потенциал сотрудничества стран значительный, - сказал министр промышленности Республики Беларусь Александр РОГОЖНИК.

Рабочим выделили 10 минут на диалог с начальством и вопросы министрам.

У рабочих была возможность пообщаться с начальством и министрами промышленности обеих стран

- Такого ещё не было, когда сотрудники компании могут вести диалог сразу с тремя министрами: двумя действующими и одним бывшим! - ликовал ведущий мероприятия.

Дело в том, что участвовавший в торжественном запуске завода генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк - экс-министр промышленности Беларуси.

Гендиректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк (слева) жмёт руку гендиректору «МТЗ-Казахстан» Валентину Дашкевичу

- Приятно работать с новым оборудованием, - сказал один из рабочих. И спросил: - Сколько ещё рабочих мест будет создано?

Ответить на вопрос дали министру промышленности Беларуси.

- Уже создано 150 рабочих мест. Предполагается создание не менее 500 новых рабочих мест в Республике Казахстан, - ответил Рогожник.

- Белорусский трактор зарекомендовал себя как надёжный. Я, как инженер, который отработал в двух совхозах главным инженером, знаю, что это такое, - поделился Кумар Аксакалов. - Очень важно, что трактор Belarus tractor не потерял в качестве, а наоборот стал ещё лучше. Общаясь с нашими сельхозтоваропроизводителями, мы это узнаём. Мы ожидаем, что почти в 4 раза увеличатся налоговые поступления. По итогам прошлого года данное предприятие заплатило в бюджет государства порядка 500 млн тенге. Когда оно выйдет на производственную мощность, свыше 2 млрд тенге налогов будет поступать от данного предприятия.

За ним выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел УТЮПИН. Должность не из лёгких как по исполнению, так и по формулировке. Именно о её миссии говорил Павел Владимирович:

- Назначая меня на должность Чрезвычайного и Полномочного посла, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал поручение: продолжайте активно делиться с Казахстаном конкурентоспособными компетенциями, которыми располагает Республика Беларусь. И сегодня запуск новых производств - это, по сути, ещё один пример тех компетенций, которыми владеет Беларусь и которыми мы с большой радостью делимся с братским народом Казахстана.

Валентин Дашкевич и Олег Балыгин

После торжественных слов Владимир Дашкевич подписал три документа. С генеральным директором ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» («КАИК») Олегом Балыгиным - договор о поставке кабин на сборочную площадку тракторов Belarus tractors ТОО «КАИК» в Кокшетау. С коммерческим директором ТОО «СемАЗ» Диасом Уалиевым - о поставке кабин на сборочную площадку «СемАЗ» в Семее.

Валентин Дашкевич и Диас Уалиев

По словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, за последние годы в 4 раза увеличилось число студентов факультетов машиностроения. Третий документ, вероятно, продолжит эту тенденцию. Гендиректор «МТЗ-Казахстан» заключил меморандум с вице-президентом Костанайского инженерно-экономического университета и колледжа предпринимательства КИнЭУ Рихсабаем Мамедовым о подготовке будущих работников завода.

Валентин Дашкевич и Рихсабай Мамедов заключили меморандум о подготовке будущих работников завода

- Мы растим будущее поколение! - прокомментировал последний договор ведущий.

После подписания гости перерезали ленту в честь запуска завода, а Виталий Вовк и Валентин Дашкевич провели экскурсию по всем этапам предприятия.

- Кумар Иргибаевич, вам нравится этот трактор? - спросил ведущий о стоящей позади акима машине Belarus tractor.

Акиму области новый трактор понравился

- Да, - лаконично ответил Аксакалов.

- Ну, тогда всё точно в ёлочку!

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА