Об этом на открытии четырех корпусов общежития сегодня, 21 октября, сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. Построило их ТОО "Статус Трейд". Инвестировано 1,186 млн тенге.

- Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы сократить дефицит мест в общежитиях. Построено новое общежитие на 320 мест, и таким образом на 100% закрыт вопрос дефицита. Поэтому нет необходимости теперь уже снимать квартиры, все будете обеспечены общежитием, - обратился аким к студентам.

Ранее общежития в Костанае построили для студентов медицинского (250 мест) и автодорожного колледжей (500 мест).

"Покажите теперь нам, вахтёры..."

Аксакалов посетил комнату студенток из Рудного. Узнав, что раньше они жили в его родной "тройке" - старом общежитии напротив, вспомнил, как его туда не пустили вахтёры. А всё потому, что пришёл он туда не студентом, а уже акимом.



- Мы там тоже жили полгода, когда только поженились. Супруге там дали комнатку как молодой специалистке. Она была преподавателем. Я помню, условий там не было. А сейчас очень удобно. Мы как-то приходили посмотреть комнату, где мы жили, и нас не пустили вахтёры, - посмеялся аким над ситуацией.

В новом общежитии на 6 человек своя кухня

- То общежитие - коридорного типа: туалет, кухня общие, - отметил ректор КРУ Сеитбек КУАНЫШБАЕВ. - Оно старое. В новом общежитии на 6 человек своя кухня, свои санузлы. Электроплиты поставили в целях безопасности.

- Сенсорные тогда надо, - заметила депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА.

- Дорого, - ответил аким области.

Лучшие программы должны быть здесь

Кумар Аксакалов напомнил студентам о возможности получить диплом американского университета, не меняя вуз.

- С этого года начата программа двухдипломного образования с университетом США в Миннесоте. - сказал аким области. - На будущий год набор студентов по этой программе значительно увеличится. 3 года студент будет учиться здесь, в Костанае, и 1 год в США. Мы хотим, чтобы лучшие международные программы приходили сюда, в Костанай, чтоб никуда не нужно было выезжать. Лучшие программы должны быть здесь.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН