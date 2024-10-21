"Нет необходимости снимать квартиры" - Новое общежитие на 100% закрыло потребность КРУ им. Байтурсынова
Диас СУЛЕЙМЕН
Об этом на открытии четырех корпусов общежития сегодня, 21 октября, сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. Построило их ТОО "Статус Трейд". Инвестировано 1,186 млн тенге.
- Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы сократить дефицит мест в общежитиях. Построено новое общежитие на 320 мест, и таким образом на 100% закрыт вопрос дефицита. Поэтому нет необходимости теперь уже снимать квартиры, все будете обеспечены общежитием, - обратился аким к студентам.
Ранее общежития в Костанае построили для студентов медицинского (250 мест) и автодорожного колледжей (500 мест).
"Покажите теперь нам, вахтёры..."
Аксакалов посетил комнату студенток из Рудного. Узнав, что раньше они жили в его родной "тройке" - старом общежитии напротив, вспомнил, как его туда не пустили вахтёры. А всё потому, что пришёл он туда не студентом, а уже акимом.
- Мы там тоже жили полгода, когда только поженились. Супруге там дали комнатку как молодой специалистке. Она была преподавателем. Я помню, условий там не было. А сейчас очень удобно. Мы как-то приходили посмотреть комнату, где мы жили, и нас не пустили вахтёры, - посмеялся аким над ситуацией.
В новом общежитии на 6 человек своя кухня
- То общежитие - коридорного типа: туалет, кухня общие, - отметил ректор КРУ Сеитбек КУАНЫШБАЕВ. - Оно старое. В новом общежитии на 6 человек своя кухня, свои санузлы. Электроплиты поставили в целях безопасности.
- Сенсорные тогда надо, - заметила депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА.
- Дорого, - ответил аким области.
Лучшие программы должны быть здесь
Кумар Аксакалов напомнил студентам о возможности получить диплом американского университета, не меняя вуз.
- С этого года начата программа двухдипломного образования с университетом США в Миннесоте. - сказал аким области. - На будущий год набор студентов по этой программе значительно увеличится. 3 года студент будет учиться здесь, в Костанае, и 1 год в США. Мы хотим, чтобы лучшие международные программы приходили сюда, в Костанай, чтоб никуда не нужно было выезжать. Лучшие программы должны быть здесь.
Фото Диаса СУЛЕЙМЕН
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