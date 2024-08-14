Диплом предоставляется одним из вузов Миннесоты и КРУ им. А. Байтурсынулы. Он будет действовать в обеих странах. Это первая такая возможность в области, сообщила заместитель руководителя управления образования области Данагуль СЮНДИКОВА на брифинге в РСК сегодня, 14 августа.

- Предоставляется хорошее количество грантов. Обучение бесплатное. Это очень хорошая возможность тем детям, которые, возможно, не прошли по гранту, - сказала Сюндикова.

Документы принимаются до конца этой недели. Требуется сертификат IELTS.

На брифинге спросили, как будет организован учебный процесс для школьников села Колкамыс, в котором паводок разрушил школу.

- Выделены деньги на строительство новой школы на 60 мест, - ответила заместитель руководителя управления.- В этом учебном году ученики школы с 1 по 5 классов будут обучаться в другом помещении на территории этого села. Старшие классы будут возить в соседнее село ежедневно.

Фото предоставлены Региональной службой коммуникации Костанайской области