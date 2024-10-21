С 15 по 18 октября в садоводческих обществах провели рейд, чтобы выяснить, сколько семей обитает там круглогодично. Выяснилось, что на сегодня их 435, а в прошлом году было около 300. В этих семьях — 962 ребенка.

Фото из архива "НГ"

- Из них 674 школьника - это целая крупная школа, 240 дошкольников, 48 студентов. Получается, что 2,1% всех костанайских детей живут на дачах, - сказал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 21 октября, на аппаратном совещании.

Проверка проводилась не для поголовного учета, а чтобы уточнить, в каких условиях живут люди, точнее - насколько их дома безопасны в противопожарном отношении.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- У 21 семьи печи в неисправном состоянии. Пишете, что им даны рекомендации отремонтировать, - обратился аким к начальнику управления по ЧС Костаная Аслану Махмутову. - Не рекомендации надо давать, а отделу ЖКХ и вам надо подумать, что можно сделать! Решение до конца дня дайте. Эти дома - зона риска. В 12 строениях не в порядке электропроводка, нужно ее менять, розетки - помогайте. В 52 домах установлены датчики угарного газа, а в 349 требуется их установить. У вас в запасе сколько, 200? Установите. Мы же для кого их покупали? Для них в первую очередь. А в целом надо на 100% снять вопрос там по датчикам. Дальше пишете, что одной многодетной семье помогли прочистить дымоход, а нуждаются в этом 19 семей. Помогайте! Раз у нас есть люди, которые там живут, тем более с детьми, и мы альтернативы не можем им предложить, - будем помогать.

Все перечисленные поручения должны быть выполнены до конца недели. По поводу недостающего количества датчиков угарного газа вопрос тоже обещают решить как можно скорее.

Аким остановился и на том моменте, что «вопрос расселения по дачам надо решать глобально», на начальном этапе «хотя бы каким-то образом запретить продавать дачи под жилье», надо «сесть с юристами и подумать, как эту практику прекратить».

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