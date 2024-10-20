Из 50 млн тенге, выделенных из местного бюджета на поддержку субъектов рыбного хозяйства, в текущем году выплатили субсидии по трем направлениям в объеме 38,8 млн тенге. А четвертое, касающееся инвестиционных вложений, оказалось не востребованным, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

"Господдержку рыбоводы получили по трем направлениям. Наибольшую сумму или 38,2 млн тенге за покупку рыбопосадочного материала, еще 324 тыс. тенге - за приобретенные корма и 250 тыс. тенге – за заказ рыбоводно-биологические обоснования. В тоже время 106,2 млн тенге, которые выделили на субсидирование по возмещению части расходов при инвестиционных вложениях, остались не востребованными, так как заявки по данному направлению не поступали", - сообщила на брифинге руководитель отдела рыбного, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Наталья Ляпина.

Хотя, по словам спикера, в 2023 году на субсидирование по возмещению части расходов при инвестиционных вложениях выплатили 5,8 млн тенге, на повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры - 45,5 млн тенге.

Также Наталья Ляпина пояснила, что субсидии рыбоводам выплачиваются за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. И такая поддержка появилась в 2022 году. Субсидии предназначаются товаропроизводителям для снижения себестоимости продукции аквакультуры путем возмещения 30% расходов за приобретение кормов, используемых при выращивании осетровых, лососевых, карповых, сомовых, цихлид, латовых, аравановых видов рыб и их гибридов, ракообразных. По 50% расходов по четырем направлениям, среди которых приобретение рыбопосадочного материала, рыбоводно-биологического обоснования, на покупку лекарственных препаратов и ремонтно-маточного стада и их содержание.

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