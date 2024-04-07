Село - это Жамбыл в Костанайском районе. На расстоянии меньше километра от населенного пункта располагаются два водоема. Местный житель Сергей ДОКУЧАЕВ решил на них заняться рыбоводством. Односельчане негодуют: индивидуальный предприниматель запрещает на своих озерах поить общественное стадо. Сейчас, по словам акима сельского округа, для скота не могут найти пастуха. Никто не хочет ежедневно ругаться с арендатором водоемов. Но и у ИП бизнес из-за противостояния с жителями не идет.

Права оформлены

Докучаев считает, что так происходит из-за бездействия и попустительства местной власти как на уровне сельского округа, так и района.

Фото Ксении РЕБИК

- Было бы неплохо, чтобы люди узнали обо всем этом, - написал он в «НГ», - а то с высоких трибун призывают: не бойтесь начать бизнес, государство поддержит. А по факту вкладываешь средства и никому дальше нет дела, хотя все это должно приносить пользу не только мне, но и другим людям. Ведь этих озер, по сути, у государства вообще не было, они нигде не числились, я поставил их на учет, то есть дал возможность использовать.

По словам Сергея Александровича, он сделал промеры, доказал, что озера не замороопасны, оплатил взятие проб воды и производство анализов, то есть сделал биообоснование для возможности разведения рыбы. Провел установление водоохранных зон и полос. У ИП «Садко» подписан договор на деятельность озерно-товарного рыбоводного хозяйства на закрепленных водоемах. Копию документа, подписанного им с РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства...» от 18 октября 2022 года он редакции предоставил. Собственно, это основа позиции Докучаева, он все оформил по закону, по закону имеет право пользоваться арендованными водоемами, а именно: разводить и ловить там рыбу. И не только это. Договор дает ему право также на организацию любительской (спортивной) рыбалки с обустройством рекреационных зон вокруг озер...

Однако реализация прав еще и от возможностей, условий зависит. Как раз с этим возникли проблемы.

Схема расположения арендуемых озер относительно села Жамбыл / Рисунок Д. КУДЕЛИ

- После первого зарыбления во время паводка рыбу вымыло. Я вокруг озер сделал простейшую водоотводную дамбу - ров и земляной вал, - рассказывал Докучаев, - но жители стали жаловаться, к тому же девочка-аутистка - помните этот случай - убежала из дома и утонула там. Меня по суду обязали дамбу убрать. Я убрал. Сначала 3 млн тенге вложил в строительство, потом 1,5 млн ушло на то, чтобы ее убрать. Теперь неизвестно, что будет во время паводка. Лотерея. Дамба нужна, но для этого требуется оформить землю вокруг озера. А она в аренде у ТОО «Олжа Ак-Кудук». Они право аренды продать отказались, хотя видно, что земля по назначению не используется, деревьями поросла. Я обращался в акимат, ответили, что участок занят, писал в земельную инспекцию - получил отписку.

Докучаев хотел получить права на аренду 20 га.

Какой компромисс?

Население Жамбыла резко против его предпринимательских начинаний. Члены местного общественного совета заявляют от лица односельчан, что деятельность Докучаева - причина социальной напряженности.

- Про то, что он озера забрал, мы узнали, когда он глину вокруг них повыворачивал, - сказал на встрече в акимате Костанайского района житель поселка Василий ЗЮБАН, - туда стал скот падать, ребенок погиб. По суду доказали, что дамбу эту он самовольно сделал. Докучаев окопал озера, чтобы наш общественный скот не мог туда на водопой заходить.

И, по словам еще одного члена общественного совета Ульзаны ШАРАПИЕВОЙ, «теперь на каждом сходе у нас один обязательный вопрос - про водопой».

Акима сельского округа Жаная Алтынсарина предприниматель обвиняет в том, что тот ничего не делает для решения проблемы: не разъясняет населению, что нельзя поить скот на рыботоварном водоеме, не дает поручений участковому, чтобы наказывал тех, кто игнорирует права арендатора...

- Я здесь работаю с мая 2022 года. И проблема только усугубляется. Скот в Жамбыле держат многие. Водопой этот привычный, главное, удобный, - говорит аким округа. - Поят скот практически на одном озере, которое арендует Докучаев, потому что там есть пологий подход, без камышей. А берега другого - заросшие, обрывистые. Мы предлагали Сергею пойти на компромисс - определить одно место для водопоя, чтобы скот там поить раз в день. Он - ни в какую.

Сергей Докучаев: «Считаю, что в моем случае идти на компромисс - это противоречить закону» / Фото Ксении РЕБИК

- А на что я должен соглашаться? - говорит корреспонденту «НГ» Докучаев, - на нарушение закона? Открываем Водный кодекс. Статья 95 пункт 5 - использование водных объектов для водопоя скота допускается вне зоны санитарной охраны и при наличии водопойных площадок и других устройств, предотвращающих засорение и загрязнение водных объектов в порядке общего водопользования.... Скот будет вытаптывать, ломать береговую линию, что может привести к заболачиваю и ухудшить состояние озера. Причем все это недопустимо не только для рыботоварных водоемов. Там говорится про общее водопользование. И в Административном кодексе есть статья 364 «Нарушение правил общего водопользования». Штрафы предусмотрены. Так что чиновники толкают людей на нарушения. Точно так же, как со сливами содержимого септиков. Год я с этим бился. Из меня же просто дурака сделали.

Проблема в чем - в Жамбыле довольно давно централизованное водоснабженние. Но о канализации стоков как-то не подумали. Сливали на свалке. Ничего специально оборудованного для этих целей предусмотрено не было. А в последние годы ассенизаторы стали опорожнять цистерны неподалеку от населенного пункта. И как-то это всех устраивало. Уперся Докучаев. В газету написал, что грунтовые воды могут стоки в его озера принести, что он безрезультатно жалуется по инстанциям и про то, что содержимое септиков сегодня полно всякой химической дряни, у всех же стиральные машинки-автоматы, куча средств для мытья посуды, но его футболят, в том числе экологи...

Однако в марте все-таки экологи начали проверку. А жители на сходе решили-постановили, что ассенизаторы впредь будут возить отходы в город - на точку слива ГКП «Костанай-Су».

«Нам скот вырезать?»

Однако сельчане заявляют, что дело не в экологической сознательности Докучаева, а в том, что ситуация со стоками была для него рычагом влияния: дескать, не будете скот на озеро гонять, перестану шум поднимать. Антипатия между сторонами ого-го какая. Но в любом случае один проблемный вопрос решен. С остальными - хуже.

Спрашиваю, а почему все-таки не попытаться сделать для общественного стада водопойную площадку. Возможно, пробить скважину, установить корыта-поилки. И программы какие-то государственные существуют по обводнению пастбищ.

- А почему мы должны это делать? Получается, один Докучаев с его интересами перевешивает интересы всех остальных жителей. Так, что ли? - возмущается Василий Зюбан, - может, нам прикажете скот вырезать, молоко уже не нужно? Мясо будем из Аргентины возить?

- Сергей, когда озера брал, знал, что там всегда был водопой, - говорит член общественного совета Жамбыла Булат ИСМУРЗИН. - Тем органам, которые ему разрешение дали, надо было согласование с местным сообществом провести. Ведь даже акима сельского округа в известность не ставили.

Закон не требует в подобных случаях проведения общественных слушаний. Но все-таки, если водоемы расположены близко к поселкам, в сходах с населением явно был бы смысл.

Дальнейшие действия

- С одной стороны, мы не должны препятствовать предпринимательской деятельности, но и интересы населения тоже со счетов сбрасывать нельзя, - сказал заместитель акима Костанайского района Кайрат АБИШЕВ. - В акимат по поводу аренды озер жаловаться нет смысла. Не мы давали разрешение. А вот в госорганы, которые отвечают за состояние водных ресурсов, в целом за природные ресурсы, в теринспекцию рыбного хозяйства МСХ жителям надо подготовить коллективные письма с изложением своей позиции и сложившегося положения.

«НГ» сделала запрос в отдел земельных отношений по поводу участка, который просил Докучаев. Нам ответили, что земля предоставлена в аренду ТОО «Ак-Кудук-коммерческая фирма». Из-за дефицита пастбищ между акиматом сельского округа и ТОО «достигнуто соглашение о безвозмездном предоставлении части вышеуказанного земельного участка для нужд населения». Статус этих земель сейчас - земли сельхозназначения.

- Использование их в целях, не связанных с сельскохозяйственным производством, допускается в исключительных случаях, предусмотренных ст. 90 Земельного кодекса РК. Оформление участка под зоны для организации туристического отдыха и любительской рыбалки не относится к исключительным случаям, - говорится в ответе.

По словам Абишева, власти в ближайшее время будут пытаться вернуть арендуемые пастбищные угодья в статус земель населенного пункта.

Со своей стороны Сергей Докучаев отступать не собирается, уверен, что он в своем праве, действует по закону, а огласка ситуации будет на пользу делу.