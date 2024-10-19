Речь об участке ул. Горняков в границах Топоркова-Дзержинского, реконструкция которого идет с начала сентября. Сначала под снос пошли больше 50 деревьев: как сообщили в отделе ЖКХ Рудного, это все в рамках проекта. А теперь оказалось, что опоры освещения «растут» прямо из новых тротуаров, сообщает ИА "Город".

Увидев фото в социальных сетях, мы сначала не поверили, а позже убедились сами - все так и есть. Неужели, это тоже предусмотрено проектом? Напомним, подрядчиком на этом участке улицы Горняков выступает «Костанай жолдары».

По информации отдела ЖКХ Рудного, такой вариант соответствует требованиям госнормативов РК. А делали это «в связи со стесненными условиями»:

- А именно: по нечетной стороне улицы под пешеходной зоной проложены коммуникации АО «Казактелеком» и ТОО «Аtika», а по четной стороне - коммуникации ТОО «Рудненская теплосеть», при установке опор могла возникнуть угроза повреждения сетей, что привело бы к созданию аварийной ситуации, - сообщили в ведомстве. - На основании выданных технических условий коммунальных служб города, проектным институтом было принято проектное решение об установке опор (26 единиц) вдоль дорожного полотна. Согласно заключению РГП «Госэкспертиза», проект соответствует требованиям государственных нормативов РК.

Напомним, что городские коммуникации не впервые вступают в конфликт с благоустройством тротуаров. В июне 2023 года в Рудном вырубили почти 30 молодых пирамидальных тополей. Объяснили это тем, что под ними пролегает теплотрасса, а ее нужно менять.

Фото iagorod.kz