Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО 21 июня провел встречу с рудничанами. Выступал без доклада, лишь подкрепляя свой монолог информационными слайдами. Глава города сразу коснулся реконструкции тепловых сетей, что непосредственно связано с недавней вырубкой тополей на ул. Ленина - на участке от Марите до Восточной, сообщает ИА "Город".

Напомним, 16 июня здесь вырубили почти 30 молодых пирамидальных тополей. Объяснили это тем, что под ними пролегает теплотрасса, а ее нужно менять. На встречу с Ионенко специально пришел один из самых активных противников уничтожения деревьев проектный менеджер Геннадий Ипатов, чтобы задать ему вопрос об этом, но Виктор Ионенко его опередил.

Пересаживать тополя летом бесполезно

- На улице Ленина сами провели тогда больше часа, встречались с населением, принимали возмущения. Когда стали разбираться, выяснилось, что деревья посажены на тепловых лотках, на трассе, для ее замены только снос. Другое дело надо было провести информационную работу с населением, но не провели, - отметил Виктор Ионенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Он сообщил, что по ул. Марите, в границах от Топоркова до Ленина, также полностью будет заменена теплотрасса, соответственно, будут перекопы. Уйдут по правой стороне ул. Ленина в сторону ул. Кустанайская, будут вырублены тополя. Не исключено, что кое-где пострадают и бордюры. Неприятные сюрпризы могут ждать и владельцев бутиков, расположенных вдоль Ленина, в границах от Горняков до проспекта Комсомольский. Есть вероятность их сноса, ведь бутики попадают в охранную зону теплотрасс. Но, как и с тополями, иного пути нет. Пересадку взрослых деревьев, да еще и посреди лета в акимате не рассматривают, считая эту затею провальной.

«Облысеет» не только ул. Ленина…

Аким Рудного обратил внимание на необходимость расширения городских дорог. Они уже не вмещают растущий год от года поток машин. Следовательно, нужна реконструкция, расширение и, само собой, будут убирать зеленые насаждения.

- Горняков перекопаем полностью. В зиму укладывать асфальт нет смысла - просядет. До весны засыплем щебнем, укатаем, а с весны выбросим бордюры, тротуары, нарежем улицу шире. С Парковой тоже проблема - там нет даже автобусных карманов. Место для расширения есть. Улицу Ленина от Кустанайской до проспекта Комсомольского расширять некуда, значит, все равно пострадают тополя. На проспекте Комсомольский тоже узкие участки - автобус к больнице повернуть не может, пенсионеры жалуются. Расширять тоже надо. Значит, будет и снос деревьев, и посадка после. Кто бы там что ни говорил, вариантов нет. Иначе мы в транспорте захлебнемся, а дальше будет только хуже. Все эти улицы - программа на два-три года, ведь только реконструкция ул. Ленина обойдется более чем в 2 млрд тенге. На следующей неделе приедет делегация по озеленению, это профессионалы, которые не первый год работают, набросам план предварительный по тем улица, где планируется расширение, - сообщил аким Рудного.

Виктор Ионенко вспомнил и про рудничанина, который высаживает сосны на пересечении Ленина и Комсомольского проспекта, а ведь там уже совсем скоро, буквально этим летом, построят пункт полиции, а потом и торгово-развлекательный центр.

- Жаль труд этого человека, но нужно было согласовывать высадку деревьев. На Парковой вот тоже тополя над теплотрассой, придется убирать, - отметил аким.

Лучше меньше, да лучше

Аким Рудного неоднократно возвращался к гневным, а порой и оскорбительным комментариям от горожан, которые он получил по поводу выпила тополей. Многие писали, что за одно вырубленное дерево нужно посадить два десятка новых саженцев. Но, по мнению главы города, этот расчет на деле не работает.

- За последние два года около 17 тысяч саженцев посадили, посчитали, а на их полив нужно 175 млн тенге. В засуху, с весны, начали подключать все организации, наладили систему полива, она несовершенна, но она есть, два раза в неделю проливаем. К сожалению, прижились не все деревья. В этом году полторы тысячи саженцев посадили, в основном, взамен старых деревьев, распределили работу по ПКСК, чтобы во дворах было озеленение, уход. Да, можно и 50 тысяч саженцев посадить, но как за ними ухаживать? Лучше меньше, да лучше, - сказал аким.

А вот в 19 микрорайоне, где только планируется застройка, следовательно, и вырубка деревьев, акимат намерен все же применить практику пересадки. В частности, это коснется деревьев на пересечении улиц Ленина и Качарская, ведь на этом месте будет многоэтажка.

- К этому моменту подготовимся, с ноября обкопаем деревья, параллельно подготовим ямы для пересадки, краном, вместе с землей, пересадим деревья. Летом те же тополя пересаживать бесполезно, - добавил спикер.

Из зала заметили, что есть спецтехника для таких работ, на что аким сообщил, что стоит она больше 60 млн тенге, однако не исключено приобретение городом подобной техники для пересадки взрослых деревьев.

Либо косим, либо горим

Припомнил аким рудничанам и многочисленные жалобы на повсеместный выкос травы. И показал фотографии после недавнего степного пожара в районе станции Железорудная. А также привел статистику: за пять месяцев пожарные совершили 1028 выездов, из которых 262 - на тушение горящей травы и камыша.

- Горит нескошенный прошлогодний сухостой. Все сгорим, или по очереди гореть будем? У станции Железорудная недавно чуть ГРС не взорвалась, руководство УЧС с забора гидрантом тушило огонь. Так что как косили, так косить и будем. Бурьян на корню надо косить, и овраги надо от камыша избавлять. На очистку оврагов от камыша выделили в этом году 60 млн тенге: 91 гектар плюс 7 гектаров в пойме реки. Лог на Сандригайло-Корчагина уже выкосили, продолжим работу. Нужно камыш вообще выкорчевать экскаватором, засыпать землей, эта работа по очистке логов года на три, - сообщил Виктор Ионенко.

В завершении встречи аким Рудного снова вернулся к теме озеленения и зачитал самые несдержанные комментарии от горожан по поводу вырубки деревьев, комментарии с ненормативной лексикой. Глава города заметил, что, прежде чем отпускать комментарии в подобном тоне, нужно хотя бы разобраться в ситуации, а также напомнил, что за публичные оскорбления в соцсетях предусмотрена ответственность.

Фото: И. Старикова