О закупке нового автомобиля стало известно на заседании постоянной комиссии городского маслихата. На новый автомобиль для аппарата акима потратят 23 млн тенге. Причина - стопроцентный износ "Lexus LX570" 2010 года выпуска, которым аким пользовался ранее.

Сегодня, 14 октября, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал корреспонденту "НГ" покупку нового автомобиля.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Ох, какой вопрос у тебя важный, - отреагировал Жундубаев. - Очень много вопросов было рассмотрено на сессии. Но раз вы задались вопросом о моем автомобиле, я вам отвечу. Во-первых, автомобиль берется не персонально для меня. Он берется для аппарата акима города в пределах лимита. Чтобы было понятно: меняется "Lexus LX570" 2010 года выпуска. Вам объясняли, что очень много тратится на ремонт. У нас в аппарате бюджет небольшой, поэтому тратить 5 млн тенге в год, я считаю, очень мнго!

Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку автомобиля уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento.

Иллюстративное фото с сайта kia.com.kz

- Да, я буду его использовать, я буду на нем ездить, потому что другого нет. Я не могу пешеходом ходить по городу, - сказал Жундубаев. - Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром! Он необходим. На нем завтра, может, не только я буду ездить, но и кто-то еще из аппарата акима.

Прокомментировал аким и отказ его подчиненных предоставить "НГ" список изменений, вносимых в бюджет Костаная.

- Это информация для служебного пользования, так оно и есть, мы не можем эту информацию выставлять на всеобщее обозрение, - отметил Жундубаев. - Для этого есть депутаты маслихата. Вы, корреспондент "НГ", к сожалению, не депутат пока, возможно вы будете когда-нибудь депутатом. Депутаты знакомятся заранее и задают вопросы.

Отдельно аким обратился к председателю городского маслихата:

- Чтобы таких вопросов не возникало в рабочей комиссии... Это, если хотите, претензия. Изучайте внимательно документы на своей комиссии, которые вы создаете! А не потом на самой сессии поднимайте вопросы... неужели депутатов волнует этот вопрос? Этот автомобиль, он - как ручка или компьютер, это тот механизм, которым аким и мои подчиненные должны проводить государственную политику. Это нормальное явление! Если бы я покупал Mercedes или какой-нибудь Jeep заоблачный - тогда ко мне были бы вопросы. Поэтому здесь я ничего такого страшного не вижу. И мы все делаем правильно в рамках законодательства. А депутатам нужно внимательно смотреть документы и потом задавать впросы! А то потом на сессии один вопрос для журналистов вышел: покупка автомобиля для акима. Большое событие в области.

По поводу того, что информация о тратах бюджета носит гриф "для служебного пользования" - сразу после сессии "НГ" попросила юриста фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Сергея УТКИНА прокомментировать, насколько законны действия сотрудников акимата. Он отметил: согласно ст. 26 Закона "О масс-медиа", журналист имеет право получать доступ к документам и материалам, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

- Согласно п.п. 8) п. 1 ст. 17 Закона "О государственных секретах", не подлежат засекречиванию сведения о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, раскрывающих обеспечение безопасности, - пояснил Уткин.