Об этом "НГ" сообщила волонтёр ОО "Надежда Плюс kst" Анастасия СЕРИКОВА. Она рассказала, что труп животного обнаружили 11 октября.

- Признаки, как и ранее: кровь и пена изо рта, - прокомментировала Анастасия. - Только она, наверное, еще дольше билась в конвульсиях - около 40 минут.

Волонтер отметила, что собака находилась на территории приюта.

Ранее волонтеры сообщали, что за забором приюта обнаружили трупы 6 собак, которых предположительно отравили. Председатель организации Александра Лебединская отмечала, что, вероятно, человек или люди, которые это сделали, знали расположение камер наблюдения.

Полиция начала следствие по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Волонтеры объявили о награде в размере 200 000 тенге тому, кто сообщит достоверную информацию о происшествии.

Кадр с записи камер видеонаблюдения приюта